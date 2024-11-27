Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Актер Пол Уэсли, который наиболее известен по главной роли в "Дневниках вампира", сыграет главную роль в шестисерийном мини-сериале "Unspoken" о войне в Украине, сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Действие сериала разворачивается на фоне вторжения россии в Украину. В нем рассказывается о путешествии Павла (Уэсли), бывшего солдата, ставшего таксистом в Польше.

"Получив отчаянный звонок от жены из Киева в день вторжения, он мчится наперегонки со временем, пересекая границы, чтобы вывести свою семью в безопасное место среди хаоса и невообразимого ужаса. По телефону он ведет их через ландшафт страха и насилия, усиливая чувство срочности, пока они борются за выживание перед лицом непреодолимых трудностей", - отмечате Deadline.

Вдохновленный реальными событиями, произошедшими в день российского вторжения, сериал будет рассказывать о поисках Павла на охваченной войной территории, но через его собственные внутренние битвы искупления и стойкости.

"В мире, охваченном войной, я страстно желаю оживить человеческую сторону этого конфликта через призму одного человека и его семьи. Я надеюсь, что зрители проникнутся борьбой Павла и вынесут что-то значимое о жизни, ценностях и стойкости из его пути и обновленного понимания человеческого духа под давлением", - указал Уэсли.

Дэвид Стрейтон, который снял эпизоды "Частного детектива Магнума", "Хорошего доктора" и "Макгайвера", будет режиссером сериала, который является совместным производством четырех стран: Польши, Украины, Германии и США. Сериал написан польским писателем Филипом Сычинским, совместно с украинкой Жанной Озирной.

Съемки будут проходить в основном на английском языке с небольшим количеством украинского и польского языков. Производство должно начаться в Восточной Европе зимой 2025-2026 годов.

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