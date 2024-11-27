Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Исполнительный комитет Броварского городского совета подготовил проект программы создания безбарьерного пространства в Броварской территориальной общине на 2025-2029 годы. Общий объем финансирования на 5 лет составит более 51 миллиона гривен. О том, куда местные власти планируют потратить эти средства в эксклюзивном комментарии УНН рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко.

Проект Программы предусматривает, что на создание безбарьерного пространства в общине будет выделено в 2025 году более 18,5 миллионов гривен, в 2026 году – более 8,5 миллионов гривен, 2027 году – 10,5 миллионов гривен и в 2029 году – более 7 миллионов гривен.

На внедрение физической безбарьерности местные власти планируют потратить за указанный период 43,4 миллиона гривен, в частности:

на мероприятия по информационной безбарьерности-более 1,5 миллиона гривен,

на внедрение цифровой доступности-более 1,1 миллиона гривен,

на образовательную безбарьерность-5 миллионов гривен.

"Надеюсь, что городской совет поддержит проект Прогармы по безбарьерности на очередной сессии. Это чрезвычайно важная инициатива для нашей общины, ведь она направлена на создание комфортных условий для всех жителей, независимо от их физических возможностей. Бровары должны стать городом равных возможностей, где каждый – от детей до пожилых людей – будет чувствовать себя удобно и безопасно. Безбарьерность - это не только инфраструктура, но и показатель развития общины, которая заботится о каждом", - отметил Игорь Сапожко.

По его данным, сейчас около 15% жителей общины ежедневно испытывают трудности во время самостоятельного передвижения, получения услуг, необходимой информации или во время ориентирования в пространстве. Речь идет в частности о лицах с инвалидностью и с временными нарушениями здоровья.

"Эта программа направлена на повышение осведомленности общества о равенстве и недискриминации, а также на включение всех групп населения в жизнь нашей общины. Ее цель-обеспечить равный доступ к объектам общественного и гражданского назначения, транспорта, образования, культуры, труда, спорта, социальных услуг и информации для всех жителей. Программа также призвана усилить ответственность за нарушение прав людей с инвалидностью и стимулировать устранение барьеров, которые мешают им реализовать свои права", – подчеркнул Игорь Сапожко.

Среди прочего проект Программы предусматривает улучшение доступности в 2025-2029 годах укрытий для людей с инвалидностью, реконструкцию бассейна КП "оздоровительно-реабилитационный центр" для того, чтобы люди на креслах колясках могли его беспрепятственно посещать. Кроме того, планируется оборудование пандусами и подъемниками ряда других зданий, в том числе жилых, а также продолжение обустройства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также местные власти планируют в следующем году провести капитальный ремонт пассажирского лифта в местной больнице и текущие ремонты порогов пандусов в хирургическом корпусе, инфекционном отделении, консультационно-диагностическом центре, при входе в женскую консультацию и тому подобное. В 2026 году также планируется замена лифта больницы, однако пассажирско-грузового. Кроме того, до 2030 года запланированы ремонты санузлов медучреждения с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Это далеко не весь перечень мероприятий, которые планируют внедрить местные власти, чтобы повысить доступность в Броварской общине. Но проект пятилетней программы демонстрирует серьезное намерение городских властей сделать жизнь в общине доступной и комфортной для всех категорий населения. Инвестиции в физическую, информационную, цифровую и образовательную безбарьерность, а также улучшение инфраструктуры больниц, укрытий и дорожно-транспортных объектов — это важный шаг к развитию "общины равных возможностей".

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывает программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов общины.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, потерявших конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеране действует проект по дайвинг-реабилитации.