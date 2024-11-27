76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

Американская певица Шер официально заявила о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом пишет издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

76-летняя певица, после более чем 60 лет на сцене, сообщила во вторник в лондонском театре Lyceum, что ее будущий альбом станет последним.

Выйдя на сцену, певица заявила публике, что готова завершить карьеру - но не раньше, чем выпустит свой первый новый проект с 2013 года.

Шер пошутила, что в свои 76 лет она рада любой работе, и добавила: "Теперь я старше Земли, ясно? Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только я не в доме престарелых".

Поп-звезда призналась, что ей трудно приспособиться к старению, и сказала, что всегда чувствовала то, что чувствовала, и не знала, как это изменить.

Дополнение

Американская певица Шер в своих мемуарах призналась, что потеряла девственность довольно рано и сделала это из-за желания отомстить своему парню.

Напомним

Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров "Cher: The Memoir - Part One". Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.