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76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

Киев  •  УНН

 • 44781 просмотра

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Легендарная американская певица Шер заявила о завершении 60-летней музыкальной карьеры после выпуска нового альбома. Артистка сделала это заявление в лондонском театре Lyceum, признавшись, что ей трудно приспособиться к старению.

Американская певица Шер официально заявила о завершении своей  музыкальной карьеры. Об этом пишет издание Daily Mail, передает УНН

Детали 

76-летняя певица, после более чем 60 лет на сцене, сообщила во вторник в лондонском театре Lyceum, что ее будущий альбом станет последним.

Выйдя на сцену, певица заявила публике, что готова завершить карьеру - но не раньше, чем выпустит свой первый новый проект с 2013 года.

Шер пошутила, что в свои 76 лет она рада любой работе, и добавила: "Теперь я старше Земли, ясно? Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только я не в доме престарелых".

Поп-звезда призналась, что ей трудно приспособиться к старению, и сказала, что всегда чувствовала то, что чувствовала, и не знала, как это изменить. 

Дополнение 

Американская певица Шер в своих мемуарах призналась, что потеряла девственность довольно рано и сделала это из-за желания отомстить своему парню. 

Напомним

Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров "Cher: The Memoir - Part One". Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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