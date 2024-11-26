Польские фермеры снова угрожают заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Масштабные акции планируют возобновить после 10 декабря, передает TOKFM.pl, пишет УНН.

Детали

В эти выходные польские протестующие снова блокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". В частности, они требуют от правительства сохранить аграрный налог в 2024 году для фермеров на уровне прошлого года и ожидают от власти решительного сопротивления в деле о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. На переговоры к фермерам приехал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и пообещал подготовить ответ на их требования. В результате этого протесты приостановили до 10 декабря.

Как известно, с начала этого года переговоры Украины с Польшей по разблокированию границ были достаточно динамичными и даже имели неустойчивый, но положительный эффект. Эти переговоры со стороны Украины проводил экс-министр агрополитики Николай Сольский.

Однако, по стечению обстоятельств, когда Польша и Украина почти достигли соглашения - НАБУ "громко" заявило о причастности Николая Сольского к якобы незаконной приватизации земли со стороны воинов АТО.

Сразу после этого заявления поляки воспользовались формальным поводом и вышли из переговоров с Украиной. С тех пор переговоры прервались.

Поэтому, не исключено, что публичное подозрение Сольскому было умышленным планом срыва переговоров с поляками, который реализовали через НАБУ, имеющее финансовую поддержку со стороны других стран.

Напомним

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют, в частности, экс-министра Николая Сольского в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО. По версии детективов, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы военным АТО.

Несмотря на то, что само производство вызывает больше вопросов, чем ответов - некоторые называют его политическим преследованием - разумные сроки у следствия давно исчерпаны, ведь речь идет о событиях 2017 года, когда Сольский был адвокатом.

Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

В то же время экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского и АТОшников. Сами военные АТО возмущены такими действиями НАБУ и готовы доказывать правомерность своих действий.