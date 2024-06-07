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Блокування кордонів: справа проти Сольського могла стати додатковим аргументом для поляків

Блокування кордонів: справа проти Сольського могла стати додатковим аргументом для поляків

Київ • УНН

 • 175464 перегляди

Справа НАБУ проти екс-міністра Миколи Сольського могла стати додатковим аргументом для поляків відновити блокаду кордонів з Україною.

Справа НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського могла стати додатковим аргументом для поляків, щоб відновити блокаду кордонів з Україною. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Всеукраїнської аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Польські фермери з 4 по 6 червня знову блокували рух вантажівок на кордони з Україною, вимагаючи зменшити ввезення зернових культур на територію Польщі. Станом на ранок 7 червня поляки розблокували кордон, проте експерти не виключають, що такі акції знову будуть повторюватися.

"Не думаю, що це (справа проти Сольського - ред.) може бути основним аргументом, але він є серед інших, що от у вас корупціонери, які ідуть з нами на перемовини, і ми типу не хочемо з ними справу мати і так далі. Тому це такий був, скажімо, політичний шантаж, використаний в свій час", - сказав Козаченко.

За його словами, з кожним днем стає очевиднішим, що НАБУ не може доказати справу проти Сольського. Він зазначив, що поляки також знають про це, проте їм вигідніше розповідати про корупціонерів.

"Вони хочуть витіснити більше дотацій із свого уряду, із ЄС і створити для України перешкоди на майбутнє, для того, що ми станемо членом ЄС. Їх найбільше хвилює саме аграрна сфера, бо вони не хочуть реформуватися, їм простіше отримувати дотації і сидіти на 1-2 га і на одній корові і трьох поросятах", - пояснив експерт.

Хто виграв від справи проти Сольського і до чого тут "витік інформації" в НАБУ04.06.24, 09:04 • 192495 переглядiв

Нагадаємо

Востаннє динаміка у домовленостях між Україною та Польщею спостерігалася у березні . 27 березня у Варшаві були переговори міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського і глави Мінагрополітики України Миколи Сольського.

Наступного дня відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Варшаві. За підсумками зустрічі Туск заявив, що Київ і Варшава зробили "крок уперед" щодо врегулювання експорту української сільгосппродукції у Євросоюз.

Проте вже наступного місяця ситуація кардинально змінилися, і попередні всі домовленості на рівні керівництва двох країн фактично були анульовані. Причиною стали НАБУ і САП, які у квітні оголосили підозру Сольському за події семирічної давнини, коли він ані міністром, ані депутатом ВР ще не був. Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, які, за версією слідства, начебто належали Національній аграрній академії, проте були приватизовані учасниками АТО, правову допомогу яким начебто надавав Сольський. Для того, аби звинувачення антикорупціонерів підтвердилися, їм для початку треба довести, що ця земля дійсно належала НААН - але наразі таких даних і офіційних документів немає.

Справа, як-то кажуть, "шита білими нитками", детективи НАБУ та прокурори САП не можуть надати доказів своєї версії. Понад те, стало відомо, що слідство намагалося "злити" експертизу, яка, вочевидь, свідчила про невинуватість Сольського. Однак, публічні звинувачення зробили своє - поляки скористалися формальною підставою і вийшли з переговорів, а Сольський залишив свій пост міністра. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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