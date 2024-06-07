Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Дело НАБУ против экс министра агрополитики Николая Сольского могло стать дополнительным аргументом для поляков, чтобы восстановить блокаду границ с Украиной. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Всеукраинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Польские фермеры с 4 по 6 июня снова блокировали движение грузовиков на границы с Украиной, требуя уменьшить ввоз зерновых культур на территорию Польши. По состоянию на утро 7 июня поляки разблокировали границу, однако эксперты не исключают, что такие акции снова будут повторяться.

"Не думаю, что это (дело против Сольского - ред.) может быть основным аргументом, но он есть среди других, что вот у вас коррупционеры, которые идут с нами на переговоры, и мы типа не хотим с ними дело иметь и так далее. Поэтому это такой был, скажем, политический шантаж, использованный в свое время", - сказал Козаченко.

По его словам, с каждым днем становится очевиднее, что НАБУ не может доказать дело против Сольского. Он отметил, что поляки также знают об этом, однако им выгоднее рассказывать о коррупционерах.

"Они хотят вытеснить больше дотаций из своего правительства, из ЕС и создать для Украины препятствия на будущее, для того, что мы станем членом ЕС. Их больше всего волнует именно аграрная сфера, потому что они не хотят реформироваться, им проще получать дотации и сидеть на 1-2 га и на одной корове и трех поросятах", - пояснил эксперт.

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Напомним

Последний раз динамика в договоренностях между Украиной и Польшей наблюдалась в марте. 27 марта в Варшаве были переговоры министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского и главы Минагрополитики Украины Николая Сольского.

На следующий день состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Варшаве. По итогам встречи Туск заявил, что Киев и Варшава сделали "шаг вперед" по регулированию экспорта украинской сельхозпродукции в Евросоюз.

Однако уже в следующем месяце ситуация кардинально изменились, и предыдущие все договоренности на уровне руководства двух стран фактически были аннулированы. Причиной стали НАБУ и САП, которые в апреле объявили подозрение Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока таких данных и официальных документов нет.

Дело, как говорится, "шито белыми нитками", детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Более того, стало известно , что следствие пыталось "слить" экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое-поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мнению , что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в Беларусь.