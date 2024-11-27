Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Рокер Мэрилин Мэнсон согласился отозвать иск против своей бывшей невесты, актрисы сериала "Мир Дикого заката" Эван Рэйчел Вуд, и уплатить ее гонорары адвокатам. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Он пошел на этот шаг через 18 месяцев после того, как судья округа Лос-Анджелес отклонил большую часть исков 2022 года, в которых Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, утверждал, что Вуд сфабриковал публичные обвинения в том, что он подверг ее сексуальному и физическому насилию во время их отношений, и подстрекал других женщин фальсифицировать обвинения.

После четырех лет борьбы, в ходе которой он смог сказать правду, Брайан рад отклонить свои прозаические и апелляцию, которые еще находятся на рассмотрении, чтобы закрыть дверь в этот раздел своей жизни - говорится в заявлении адвоката Мэнсона Говарда Кинга.

Мэнсон подал апелляцию на решение судьи, но его адвокаты обратились к вуду за урегулированием этой весной. Адвокаты Вуд заявили, что она отклонила просьбу о сохранении конфиденциальности условий.

Мэнсон согласился выплатить Вуд около 327 000 долларов в качестве гонорара адвокату.

Сделка стала результатом почти четырехлетнего уголовного расследования в отношении 55-летнего Мэнсона с участием нескольких женщин, которое до сих пор не завершено. Уходящий окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон заявил в октябре, что отдел по сексуальным преступлениям его офиса только что обнаружил новые доказательства и что решение о предъявлении обвинений будет принято, когда картина станет более полной.

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