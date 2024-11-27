Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Критерии конкурса на отбор управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер", которые выдвинуло Агентство по розыску и менеджменту активов, могут быть преградой для широкого круга потенциальных кандидатов и создают впечатление предвзятого перераспределения актива. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий — которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Игорь Чобитько отметил, что финансовая состоятельность участников с задекларированным состоянием в размере 100 миллионов гривен может быть преградой для широкого круга потенциальных претендентов, что может свидетельствовать о предвзятости в организации конкурса.

"Это скорее всего похоже на то, что здесь есть вопрос перераспределения бизнеса между конкурентами, и именно под такую схему проводятся подобные конкурсы. ибы если бы не было таких имущественных критериев, то реализовать свое право на управление таким комплексом мог бы любой предприниматель, имеющий опыт",- отметил он.

Эксперт считает, что для справедливого отбора стоит было бы сосредоточиться на критериях, которые отражают опыт, профессионализм и результативность работы участников, а не установлении финансового барьера.

"Когда определенный имущественный критерий установлен, как в этом случае, то любой бизнесмен, который не имеет такого состояния-он не может участвовать. А соответственно и вопрос не возникает, поскольку ответ очевиден: это перераспределение бизнеса под конкретного участника, который фактически будет принимать участие в этом перераспределении", - подчеркнул Чобитько.

Добавим

Кроме того, объявляя конкурс, Агентство по розыску и менеджменту активов не учло то, что здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых – "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет никакого упоминания о необходимости выплачивать займ.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" АРМА вредит интересам государственного банка, ведь избавит его платежей по кредиту от компании-собственника столичного комплекса. Недополученные Ощадбанком доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ" Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управляющему".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо дойти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие". Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз "детально исследовать" соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Однако, стоит заметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась-они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.