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Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

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В Украине около 70% обращений в суд относительно домашнего насилия завершаются выдачей ограничительного предписания. Однако треть пострадавших вынуждены обращаться повторно из-за недостаточной эффективности защитных мер.

Согласно статистике, примерно 30% пострадавших обращаются в правоохранительные органы или суд повторно, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности или защите судебных мер на долговременной основе, информирует УНН.

К Международному дню борьбы с насилием против женщин УНН пообщались с советником и адвокатом юридической фирмы GRACERS Ларисой Величко о том, как помогает законодательство жертвам домашнего насилия.  

"Примерно 30% пострадавших обращаются в правоохранительные органы или суд повторно, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности или защите судебных мер на долговременной основе. Это указывает на то, что нужны дополнительные социальные и психологические меры поддержки для предотвращения повторного насилия",- говорит Величко.

Впрочем, по данным судебной статистики, около 70% обращений в суд по поводу домашнего насилия завершаются изданием ограничительного предписания в защиту пострадавшего лица.

Ограничительное предписание - это правовая мера, направленная на защиту жертв домашнего насилия. Его выдает суд с целью ограничить действия обидчика и обеспечения безопасности пострадавшего лица.

Ограничительные предписания были введены в Украине в 2017 году в рамках Закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" и являются важным инструментом защиты.

Чтобы получить ограничительное предписание, жертве насилия или ее законному представителю необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением. Это обращение происходит после факта фиксации насилия полицией и получения не менее 2 запретительных предписаний. После того как жертва подала заявление, происходит судебное разбирательство, далее принимается решение о выдаче ограничительного предписания. Выдается документ сроком от одного до шести месяцев, с возможностью продлить его до 12 месяцев.

Что содержит ограничительное предписание?

Среди основных аспектов, ограничительное предписание предусматривает следующее:

- Запрет приближения к пострадавшему лицу на обусловленное расстояние, к примеру: место жительства или работа.

- Запрет контакта с пострадавшим лицом через любые средства коммуникации, включая телефон, социальные сети или сообщения через третьих лиц.

- Запрет пребывания в совместном жилье с пострадавшим лицом. Если агрессор и жертва живут вместе, предписание может требовать, чтобы обидчик покинул жилье на срок оговоренный ограничительным предписанием срок.

- Также суд по своему усмотрению может добавлять другие ограничения, которые смогут помочь обеспечить безопасность жертвы.

Выполнение предписания контролируется правоохранительными органами, и в случае его нарушения обидчик может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

Как инструмент, ограничительное предписание является достаточно эффективным для краткосрочной защиты жертв. Учитывая то, что его выдают на достаточно короткий срок, это позволяет правоохранительным органам быстро реагировать на угрозу. К тому же предписание запрещает обидчику приближаться к жертве и контактировать с ней, что дает ей время и пространство для решения жилищных или юридических вопросов. Также нарушение предписания влечет за собой ответственность, что стимулирует агрессора к соблюдению требований закона.

Однако, у предписания есть также и свои недостатки. Предписание ограничено во времени, и если угроза остается после завершения срока действия, жертва может оказаться снова в опасности. Также есть случаи, когда агрессоры игнорировали предписания или начинали осуществлять психологическое давление на свою жертву, избегая прямых нарушений. Полиция иногда имеет ограниченные ресурсы для контроля за выполнением предписания, особенно в сельской местности, что может снижать эффективность на практике.

В целом, ограничительное предписание - это важный и оперативный инструмент защиты, который обеспечивает краткосрочную безопасность жертвы. Его эффективность зависит от выполнения предписания полицией и готовности жертвы принимать дополнительные меры для личной безопасности.

Напомним

Правительство Берлина заявило в четверг, что количество жертв домашнего насилия в Германии увеличилось на 3,4% за последние пять лет, и подавляющее большинство из них составляют женщины. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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