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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40943 перегляди

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Уряд: домашнє насильство у Німеччині зросло за останні 5 років

Уряд: домашнє насильство у Німеччині зросло за останні 5 років

Київ • УНН

 • 636677 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уряд Берліна заявив у четвер, що кількість жертв домашнього насильства в Німеччині збільшилася на 3,4% за останні п'ять років, і переважна більшість із них становлять жінки. Про це пише УНН посилаючись на АР.

Деталі

В урядовому звіті зазначено, що у 2021 році було зареєстровано 143 604 випадки домашнього насильства, що на 4711 більше, ніж у 2017 році. Однак реальна цифра, ймовірно, набагато вища, оскільки багато жертв бояться повідомляти про домашнє насильство в поліцію.

За даними звіту за 2021 рік, 80,3% жертв – жінки, 78,8% підозрюваних – чоловіки.

«Кожної години в середньому 13 жінок зазнають насильства з боку інтимного партнера. Майже кожен день партнер чи колишній партнер намагається вбити жінку. Майже кожного третього дня жінка помирає від рук свого нинішнього або попереднього партнера. Реальність така, що багато жертв насильства бояться звертатися за допомогою», - заявила журналістам у Берліні під час презентації доповіді міністр у справах сім'ї Ліза Паус.

За словами Паус, послуги, спрямовані на допомогу жінкам, необхідно терміново розширювати, «щоб у майбутньому жінки всюди у Німеччині могли знайти притулок, компетентну пораду та допомогу».

Міністр внутрішніх справ Ненсі Файзер заявила, що також важливо, щоб злочинці зазнали наслідків своїх злочинів.

Дані також показали зниження на 3% зареєстрованих випадків домашнього насильства у період з 2020 до 2021 року. Але неясно, наскільки надійними є ці цифри, оскільки попередні звіти показали, що багатьом жертвам було важче повідомляти про насильство під час пандемії.

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