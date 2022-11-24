Правительство: домашнее насилие в Германии выросло за последние 5 лет

Детали

В правительственном отчете отмечено, что в 2021 году было зарегистрировано 143 604 случая домашнего насилия, что на 4711 больше, чем в 2017 году. Однако реальная цифра, вероятно, гораздо выше, поскольку многие жертвы боятся сообщать о домашнем насилии в полицию.

По данным отчета за 2021 год, 80,3% жертв – женщины, 78,8% подозреваемых – мужчины.

«Каждый час в среднем 13 женщин испытывают насилие со стороны интимного партнера. Почти каждый день партнер или бывший партнер пытаются убить женщину. Почти каждый третий день женщина умирает от рук нынешнего или предыдущего партнера. Реальность такова, что многие жертвы насилия боятся обращаться за помощью», - заявила журналистам в Берлине во время презентации доклада министр по делам семьи Лиза Паус.

По словам Паус, услуги, направленные на помощь женщинам, необходимо срочно расширять, «чтобы в будущем женщины повсюду в Германии могли найти убежище, компетентный совет и помощь».

Министр внутренних дел Нэнси Файзер заявила, что также важно, чтобы преступники подверглись последствиям своих преступлений.

Данные также показали снижение на 3% зарегистрированных случаев домашнего насилия в период с 2020 по 2021 год. Но неясно, насколько надежны эти цифры, поскольку предыдущие отчеты показали, что многим жертвам было труднее сообщать о насилии во время пандемии.