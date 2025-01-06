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Від Харкова до Броварів: історія адаптації та успіху підприємиці-переселенки

Від Харкова до Броварів: історія адаптації та успіху підприємиці-переселенки

Київ • УНН

 • 213251 перегляди

Від Харкова до Броварів: історія адаптації та успіху підприємиці-переселенки.

Бровари стають дедалі привабливішим містом для ведення бізнесу. Місцева влада активно підтримує підприємців, надаючи гранти, консультації та можливості для розвитку. Саме завдяки такій підтримці багато бізнесменів знаходять у Броварах не лише новий дім, а й сприятливе середовище для реалізації своїх ідей. Світлана Герасімова, власниця бренду медичного одягу "Халат МД", одна з тих, хто зумів скористатися можливостями, які пропонує громада. Її історія - це приклад того, як навіть у складні часи можна не лише відновити, а й розвинути бізнес, пише УНН.

Як виникла ідея створення бренду

Світлана розпочала свій бізнес ще у 2018 році у Харкові, коли працювала лікарем-стоматологом.

"У той час не було зручного, класного одягу. Ми знайшли еластичну, дихаючу тканину і почали робити саме такий одяг. Як аналог американських моделей", - розповідає підприємиця.

Її чоловік, який мав досвід у швейній індустрії, підтримав ідею та допоміг організувати виробництво.

Світлана родом із Харкова. Через повномасштабну війну її сім’я була змушена покинути рідне місто.

"Чоловік пішов служити до ЗСУ, і його направили до Броварів. Тому ми й переїхали сюди. Раніше тимчасово жили в Чернівцях, але у Броварах ми залишилися", - ділиться підприємиця.

Підтримка від громади

У Броварах Світлана змогла відновити бізнес і отримати суттєву підтримку. У 2024 році вона стала переможницею грантової програми "Власна справа", отримавши 500 тисяч гривень. Окрім того, вона виграла грант "Жіночі можливості" та брала участь у ініціативі "Відважна".

Також Світлана брала участь у конкурсі від броварського UWE HUB - хабу, створеного для підтримки жінок-підприємиць.

"Я до цього просто як по інерції пливла - не розуміла, як правильно, і що треба робити. Це (участь у конкурсі UWE HUB - ред.) трошки розкрило мені очі взагалі на бізнес.

Я зрозуміла, що треба цьому вчитися, що треба це все розвивати. І так, це дуже крута, дуже крута ініціатива. І це ще безкоштовно було", - зазначає Світлана.

Особливості бренду

"Халат МД" відомий якістю матеріалів і унікальними дизайнами. Одна з головних особливостей бренду - можливість друку малюнків на одязі для медиків різних спеціальностей.

"Ми співпрацюємо з дизайнером, який створює індивідуальні малюнки для клінік або конкретних спеціальностей. Це наша фішка", - пояснює підприємиця.

Основними клієнтами бренду є лікарі приватних клінік та великі корпоративні замовники, як-от великі мережі аптек. Світлана розповіла, що вони можуть відшивати великі партії медичного одягу.

Як війна загартувала бізнес

Війна принесла багато викликів, але стала й поштовхом для зростання.

"У 2022 році я залишилася без команди, постачальників і виробничих потужностей. Але ми змогли відновити все з нуля. Зараз ситуація набагато краща, ніж тоді", - ділиться Світлана.

Попри складнощі, бренд продовжує розвиватися, і сьогодні підприємиця планує вийти на міжнародний ринок.

Світлана планує найняти менеджера з оптової торгівлі для роботи з корпоративними клієнтами та розширити масштаби виробництва.

"Я також планую займатися експортом, але спочатку хочу пройти навчання з цього питання", - додала вона.

Історія Світлани Герасімової - це яскравий приклад того, як у Броварах можна створити успішний бізнес. Завдяки підтримці громади, наполегливості та інноваційному підходу, бренд "Халат МД" не лише зайняв свою нішу на ринку, а й став символом сили та адаптивності українських підприємців.

Додамо

У Броварах при міській раді працює Центр з підтримки бізнесу, де підприємці та люди, які тільки планують відкрити свою праву, можуть отримати безкоштовні консультації з питань реєстрації бізнесу, оренди приміщень та отримання грантів. Цього року до Центру звернулося близько 150 осіб, переважно представники мікро- та малого бізнесу.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч. 

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, у межах співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари, отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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