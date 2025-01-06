От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки.

Бровары становятся все более привлекательным городом для ведения бизнеса. Местные власти активно поддерживают предпринимателей, предоставляя гранты, консультации и возможности для развития. Именно благодаря такой поддержке многие бизнесмены находят в Броварах не только новый дом, но и благоприятную среду для реализации своих идей. Светлана Герасимова, владелица бренда медицинской одежды «Халат МД», одна из тех, кто сумел воспользоваться возможностями, которые предлагает громада. Ее история - это пример того, как даже в сложные времена можно не только восстановить, но и развить бизнес, пишет УНН.

Как возникла идея создания бренда

Светлана начала свой бизнес еще в 2018 году в Харькове, когда работала врачом-стоматологом.

«В то время не было удобной, классной одежды. Мы нашли эластичную, дышащую ткань и начали делать именно такую одежду. Как аналог американских моделей», - рассказывает предпринимательница.

Ее муж, который имел опыт в швейной индустрии, поддержал идею и помог организовать производство.

Светлана родом из Харькова. Из-за полномасштабной войны ее семья была вынуждена покинуть родной город.

«Муж пошел служить в ВСУ, и его направили в Бровары. Поэтому мы и переехали сюда. Раньше временно жили в Черновцах, но в Броварах мы остались», - делится предпринимательница.

Поддержка от общества

В Броварах Светлана смогла восстановить бизнес и получить существенную поддержку. В 2024 году она стала победительницей грантовой программы «Собственное дело», получив 500 тысяч гривен. Кроме того, она выиграла грант «Женские возможности» и участвовала в инициативе «Отважная».

Также Светлана участвовала в конкурсе от броварского UWE HUB - хаба, созданного для поддержки женщин-предпринимательниц.

«Я до этого просто как по инерции плыла - не понимала, как правильно, и что надо делать. Это (участие в конкурсе UWE HUB - ред.) немножко раскрыло мне глаза вообще на бизнес.

Я поняла, что надо этому учиться, что надо это все развивать. И да, это очень крутая, очень крутая инициатива. И это еще бесплатно было», - отмечает Светлана.

Особенности бренда

«Халат МД» известен качеством материалов и уникальными дизайнами. Одна из главных особенностей бренда - возможность печати рисунков на одежде для медиков разных специальностей.

«Мы сотрудничаем с дизайнером, который создает индивидуальные рисунки для клиник или конкретных специальностей. Это наша фишка», - объясняет предпринимательница.

Основными клиентами бренда являются врачи частных клиник и крупные корпоративные заказчики, такие как крупные сети аптек. Светлана рассказала, что они могут отшивать большие партии медицинской одежды.

Как война закалила бизнес

Война принесла много вызовов, но стала и толчком для роста.

«В 2022 году я осталась без команды, поставщиков и производственных мощностей. Но мы смогли восстановить все с нуля. Сейчас ситуация намного лучше, чем тогда», - делится Светлана.

Несмотря на сложности, бренд продолжает развиваться, и сегодня предпринимательница планирует выйти на международный рынок.

Светлана планирует нанять менеджера по оптовой торговле для работы с корпоративными клиентами и расширить масштабы производства.

«Я также планирую заниматься экспортом, но сначала хочу пройти обучение по этому вопросу», - добавила она.

История Светланы Герасимовой - это яркий пример того, как в Броварах можно создать успешный бизнес. Благодаря поддержке громады, настойчивости и инновационному подходу, бренд «Халат МД» не только занял свою нишу на рынке, но и стал символом силы и адаптивности украинских предпринимателей.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары, получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.