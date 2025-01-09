Питання про перегляд тарифів на світло для населення не стоїть на порядку денному - Міненерго

Міністерство енергетики заявило про відсутність рішення чи проєкту рішення щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення, пише УНН.

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"Наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не стоїть на порядку денному", - повідомили у Міненерго.

Як зазначили у відомстві, "поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні". "Будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам!" - наголосили у Міненерго.

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