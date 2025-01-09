Вопрос о пересмотре тарифов на свет для населения не стоит на повестке дня - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики заявило об отсутствии планов по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения. Ведомство предупреждает о дезинформации со стороны врага.
Министерство энергетики заявило об отсутствии решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, пишет УНН.
Детали
"Сейчас никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения не существует. Этот вопрос вообще не стоит на повестке дня", - сообщили в Минэнерго.
Как отметили в ведомстве, "распространение ложных заявлений по тарифам - это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине". "Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам!" - отметили в Минэнерго.
Потребности повышать тариф на свет в этом году нет - нардеп6 янв. 2025, 12:39 • 24405 просмотров