Потребности повышать тариф на свет в этом году нет - нардеп

В 2025 году необходимости повышать тариф на электроэнергию нет. 4,32 грн/кВт-ч - достаточно. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, нардеп Сергей Нагорняк в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Потребности поднимать тариф (на электроэнергию - ред.) до 6 грн или до 6,30 грн абсолютно нет никакой в этом году. Я считаю, что правительство должно точно принять решение и продлить тариф в 4 грн 32 коп. до конца года, а то и до конца отопительного сезона с 2025 на 2026 год", - сказал Нагорняк.

По его словам, 4 грн 32 коп. - точно достаточно, несмотря на манипуляции, что нужны средства на восстановление энергетической инфраструктуры и на другие вещи.

"Они немного отличаются, эти деньги идут на другие нужды. Поэтому в поднятии тарифа нет никакой необходимости", - отметил Нагорняк.

Дополнение

В мае 2024 года Кабмин на заседании одобрил решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт-ч.

Тариф на свет будет действовать около года - до мая 2025-го.