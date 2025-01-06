Потреби підвищувати тариф на світло цього року немає - нардеп
Київ • УНН
Голова підкомітету ВР Сергій Нагорняк заявив про відсутність потреби підвищувати тариф на електроенергію вище 4,32 грн/кВт-год у 2025 році. Він рекомендує уряду подовжити дію поточного тарифу до кінця опалювального сезону 2025-2026.
У 2025 році потреби підвищувати тариф на електроенергію немає. 4,32 грн/кВт-год - достатньо. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП, нардеп Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Деталі
"Потреби підіймати тариф (на електроенергію - ред.) до 6 грн, або до 6,30 грн абсолютно немає жодної в цьому році. Я вважаю, що уряд повинен точно ухвалити рішення і подовжити тариф у 4 грн 32 коп. до кінця року, а то й до кінця опалювального сезону з 2025 на 2026 рік", - сказав Нагорняк.
За його словами, 4 грн 32 коп. - точно достатньо попри маніпуляції, що потрібні кошти на відбудову енергетичної інфраструктури й на інші речі.
"Вони трішки відрізняються, ці гроші йдуть на інші потреби. Тому в піднятті тарифу немає жодної потреби", - зазначив Нагорняк.
Доповнення
У травні 2024 року Кабмін на засіданні схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год.
Тариф на світло буде діяти близько року - до травня 2025-го.