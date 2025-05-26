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"путин сошел с ума": в кремле заявление Трампа объяснили "эмоциональной перегрузкой"

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Песков заявил, что слова Трампа о путине связаны с эмоциональной перегрузкой. Он также прокомментировал обстрелы Украины и обвинил Киев в угрозах и атаках дронами.

"путин сошел с ума": в кремле заявление Трампа объяснили "эмоциональной перегрузкой"

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков в комментарии BBC заявил, что слова президента США Дональда Трампа о путине во время оценки массированных атак россии на Украину связаны с "эмоциональной перегрузкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, это очень важное достижение, и мы действительно благодарны американцам и лично президенту Трампу за содействие организации запуска этого переговорного процесса. Конечно, одновременно с этим, это очень ответственный момент, который связан, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями

 - сказал песков.

Детали

Также он прокомментировал массированные обстрелы Украины в течение последних дней, в результате которых погибли и пострадали много людей.

Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам в преддверии их приезда в москву на празднование дня победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории российской федерации, по большим городам и по столице в преддверии такого важного дня. Эти попытки продолжаются. Мы вынуждены принимать меры и президент путин делает то, что должен для безопасности россии

 - добавил песков.

Напомним

После длительной массированной атаки россии на украинские города на протяжении нескольких последних дней президент США Дональд Трамп назвал путина сумасшедшим, а его действия в Украине - безумием.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против рф.

Лилия Набока

Лилия Набока

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