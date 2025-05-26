Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

Російські війська третю ніч поспіль атакували Київ - дронами, є пошкодження у Дніпровському районі, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у понеділок у Telegram, пише УНН.

З його слів, цієї ночі тривога тривала 6 годин. "Ворог бив ударними дронами", - зазначив він.

Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих