Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі
Київ • УНН
Вночі Київ знову був атакований ударними дронами, тривога тривала 6 годин. У Дніпровському районі є пошкодження, зокрема, вибиті вікна в житловому будинку, але без жертв.
Російські війська третю ніч поспіль атакували Київ - дронами, є пошкодження у Дніпровському районі, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у понеділок у Telegram, пише УНН.
Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами
З його слів, цієї ночі тривога тривала 6 годин. "Ворог бив ударними дронами", - зазначив він.
Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих
Ворог масовано атакує Україну: вибухи у Харкові, Києві та Житомирі26.05.25, 01:14 • 3782 перегляди