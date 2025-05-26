Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения в одном районе
Киев • УНН
Ночью Киев снова был атакован ударными дронами, тревога продолжалась 6 часов. В Днепровском районе есть повреждения, в частности, выбиты окна в жилом доме, но без жертв.
Российские войска третью ночь подряд атаковали Киев - дронами, есть повреждения в Днепровском районе, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами
По его словам, этой ночью тревога длилась 6 часов. "Враг бил ударными дронами", - отметил он.
В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха. К счастью, обошлось без пострадавших
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