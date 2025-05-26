"путін збожеволів": у кремлі заяву Трампа пояснили "емоційним перевантаженням"

прес-секретар кремля дмитро пєсков у коментарі ВВС заявив, що слова президента США Дональда Трампа про путіна під час оцінки масованих атак росії на Україну пов’язані з "емоційним перевантаженням". Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Зрозуміло, початок переговорного процесу, для якого американська сторона доклала дуже великі зусилля, це дуже важливе досягнення, і ми дійсно вдячні американцям та особисто президенту Трампу за сприяння організації запуску цього переговорного процесу. Звичайно, одночасно з цим, це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і з емоційними реакціями - сказав пєсков.

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Також він прокоментував масовані обстріли України протягом останніх днів, внаслідок яких загинули та постраждали багато людей.

Усі ми були свідками того, як київський режим погрожував закордонним лідерам напередодні їхнього приїзду до москви на святкування дня перемоги. Ці погрози київського режиму чули усі. І багато лідерів, які знаходилися тут, вони фактично стали свідками спроб київського режиму завдання ударів дронами по території російської федерації, по великих містах і по столиці напередодні такого важливого дня. Ці спроби продовжуються. Ми змушені вживати заходів і президент путін робить те, що має задля безпеки росії - додав пєсков.

Нагадаємо

Після тривалої масованої атаки росії на українські міста впродовж кількох останніх днів президент США Дональд Трамп назвав путіна божевільним, а його дії в Україні - безумством.

Трамп також заявив, що розглядає можливість введення нових санкцій проти рф.