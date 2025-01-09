Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: ситуація під контролем

Мешканці Нджамени, столиці Чаду, повідомили про численні постріли поблизу президентського палацу. Водночас міністр закордонних справ країни заявив, що солдати захищають президента, а ситуація повністю під контролем.

Пише УНН з посиланням на AP News.

Деталі

За словами місцевого жителя Закарії Дауда, який проживає неподалік, стрілянина тривала кілька хвилин у районі президентського комплексу.

Ці події викликали занепокоєння щодо безпеки в країні, розташованій у регіоні, де військові перевороти бувають досить часто.

Наразі невідомо, звідки саме лунали постріли. У відео, які, ймовірно, були зняті поблизу, видно військові автомобілі та озброєних солдатів на вулицях і в межах президентського палацу.

Міністр закордонних справ Абдераман Куламаллах заявив у прямій трансляції на Facebook, що ситуація повністю під контролем. Він записав звернення з президентського палацу, перебуваючи там у супроводі військових. Він додав, що вони там для того, щоб захищати президента.

Стрілянина сталася приблизно через тиждень після парламентських виборів, які мали сприяти відновленню демократії в країні. Однак головна опозиція бойкотувала ці вибори. Результати ще не оголошені, але аналітики припускають, що голосування сприятиме зміцненню влади президента Махамата Дебі Ітно.

Махамат Дебі Ітно прийшов до влади як військовий правитель після загибелі його батька у 2021 році. Батько Ітно, який керував країною три десятиліття, загинув у бою з повстанцями. У минулому році Ітно-молодший здобув перемогу на президентських виборах, які міжнародні спостерігачі визнали такими, що не відповідають демократичним стандартам.

Нагадаємо

Жителі Мозамбіку тікають до сусіднього Малаві через масові заворушення у країні.