Стрельба возле президентского дворца в Чаде: ситуация под контролем

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 94991 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 143487 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 131842 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 157693 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 180315 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 176974 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 166779 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140641 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 180070 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242467 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

 • 69583 просмотра
На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

 • 65814 просмотра
Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

02:55 • 47544 просмотра
Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

04:06 • 25459 просмотра
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

04:26 • 61475 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 143487 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 122971 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 128719 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 175522 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 178858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 100454 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 100247 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 99097 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 102791 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 83863 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Стрельба возле президентского дворца в Чаде: ситуация под контролем

Стрельба возле президентского дворца в Чаде: ситуация под контролем

Киев  •  УНН

 • 1000 просмотра

Read in English

В столице Чада Нджамене прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.

Жители Нджамены, столицы Чада, сообщили о многочисленных выстрелах вблизи президентского дворца. В то же время министр иностранных дел страны заявил, что солдаты защищают президента, а ситуация полностью под контролем.

Пишет УНН со ссылкой на AP News.

Детали

По словам местного жителя Закарии Дауда, проживающего неподалеку, стрельба продолжалась несколько минут в районе президентского комплекса.

Эти события вызвали беспокойство относительно безопасности в стране, расположенной в регионе, где военные перевороты бывают довольно часто.

Пока неизвестно, откуда именно раздавались выстрелы. В видео, которые, вероятно, были сняты поблизости, видно военные автомобили и вооруженных солдат на улицах и в пределах президентского дворца.

Министр иностранных дел Абдераман Куламаллах заявил в прямой трансляции на Facebook, что ситуация полностью под контролем. Он записал обращение из президентского дворца, находясь там в сопровождении военных. Он добавил, что они там для того, чтобы защищать президента.

Стрельба произошла примерно через неделю после парламентских выборов, которые должны были способствовать восстановлению демократии в стране. Однако главная оппозиция бойкотировала эти выборы. Результаты еще не объявлены, но аналитики предполагают, что голосование будет способствовать укреплению власти президента Махамата Деби Итно.

Махамат Деби Итно пришел к власти как военный правитель после гибели его отца в 2021 году. Отец Итно, который руководил страной три десятилетия, погиб в бою с повстанцами. В прошлом году Итно-младший одержал победу на президентских выборах, которые международные наблюдатели признали не соответствующими демократическим стандартам.

Напомним,

Жители Мозамбика бегут в соседний Малави из-за массовых беспорядков в стране.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
chadЧад
mozambikМозамбик