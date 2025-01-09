Стрельба возле президентского дворца в Чаде: ситуация под контролем
Киев • УНН
В столице Чада Нджамене прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.
Жители Нджамены, столицы Чада, сообщили о многочисленных выстрелах вблизи президентского дворца. В то же время министр иностранных дел страны заявил, что солдаты защищают президента, а ситуация полностью под контролем.
Пишет УНН со ссылкой на AP News.
Детали
По словам местного жителя Закарии Дауда, проживающего неподалеку, стрельба продолжалась несколько минут в районе президентского комплекса.
Эти события вызвали беспокойство относительно безопасности в стране, расположенной в регионе, где военные перевороты бывают довольно часто.
Пока неизвестно, откуда именно раздавались выстрелы. В видео, которые, вероятно, были сняты поблизости, видно военные автомобили и вооруженных солдат на улицах и в пределах президентского дворца.
Министр иностранных дел Абдераман Куламаллах заявил в прямой трансляции на Facebook, что ситуация полностью под контролем. Он записал обращение из президентского дворца, находясь там в сопровождении военных. Он добавил, что они там для того, чтобы защищать президента.
Стрельба произошла примерно через неделю после парламентских выборов, которые должны были способствовать восстановлению демократии в стране. Однако главная оппозиция бойкотировала эти выборы. Результаты еще не объявлены, но аналитики предполагают, что голосование будет способствовать укреплению власти президента Махамата Деби Итно.
Махамат Деби Итно пришел к власти как военный правитель после гибели его отца в 2021 году. Отец Итно, который руководил страной три десятилетия, погиб в бою с повстанцами. В прошлом году Итно-младший одержал победу на президентских выборах, которые международные наблюдатели признали не соответствующими демократическим стандартам.
Напомним,
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