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Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: повідомляють про напад бойовиків

Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: повідомляють про напад бойовиків

Київ • УНН

 • 26110 перегляди

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу після прибуття колони військової техніки. За попередніми даними, це була спроба нападу бойовиків "Боко Харам", є загиблі та поранені.

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу центральноафриканської країни після того, як до будівлі раптово прибула колона військової техніки. Імовірно, стався напад бойовиків терористичної організації "Боко Харам", повідомляється про загиблих та поранених. Про це повідомили Reuters, АР та Al Arabiya, передає УНН.

Деталі

Жодної офіційної інформації від влади Чаду наразі немає.

Водночас кілька світових видань повідомляють про невдалу спробу терористів державного перевороту в Чаді.

Зокрема, Reuters послалось на очевидців, які бачили колону військової техніки, що рухалася до палацу президента. Джерело видання в службі безпеки повідомило, що озброєні люди напали на внутрішню частину президентської резиденції.

Джерела Al Arabiya повідомили про загиблих та поранених через стрілянину поруч та всередини резиденції президента. Причому відомо, що президент Чаду під час стрілянини був всередині палацу. 

Ситуація повністю під контролем, страху немає

- заявив міністр закордонних справ Абдераман Куламаллах.

Міністр закордонних справ Абдераман Куламаллах зробив заяву, перебуваючи в оточенні солдатів під час прямої трансляції на Facebook, яка велася всередині, на перший погляд, тихого президентського палацу.

Ми тут, щоб захистити нашого президента

- додав Куламаллах.

В "Боко харам" поки що не взяли на себе відповідальність за зазначений напад.

Нагадаємо

Понад 2000 мозамбікських сімей втекли до Малаві через масові заворушення після спірних виборів. Протести призвели до 252 загиблих, а також до втечі 1500 ув'язнених під час тюремного бунту.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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