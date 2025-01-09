Стрельба возле президентского дворца в Чаде: сообщают о нападении боевиков
Киев • УНН
В столице Чада Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца после прибытия колонны военной техники. По предварительным данным, это была попытка нападения боевиков «Боко Харам», есть погибшие и раненые.
В столице Чада Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца центральноафриканской страны после того, как к зданию внезапно прибыла колонна военной техники. Предположительно, произошло нападение боевиков террористической организации "Боко Харам", сообщается о погибших и раненых. Об этом сообщили Reuters, АР и Al Arabiya, передает УНН.
Детали
Никакой официальной информации от властей Чада пока нет.
В то же время несколько мировых изданий сообщают о неудачной попытке террористов государственного переворота в Чаде.
В частности, Reuters сослалось на очевидцев, которые видели колонну военной техники, которая двигалась к дворцу президента. Источник издания в службе безопасности сообщил, что вооруженные люди напали на внутреннюю часть президентской резиденции.
Источники Al Arabiya сообщили о погибших и раненых из-за стрельбы рядом и внутри резиденции президента. Причем известно, что президент Чада во время стрельбы был внутри дворца.
Ситуация полностью под контролем, страха нет
Министр иностранных дел Абдераман Куламаллах сделал заявление, находясь в окружении солдат во время прямой трансляции на Facebook, которая велась внутри, на первый взгляд, тихого президентского дворца.
Мы здесь, чтобы защитить нашего президента
В "Боко харам" пока не взяли на себя ответственность за указанное нападение.
Напомним
Более 2000 мозамбикских семей бежали в Малави из-за массовых беспорядков после спорных выборов. Протесты привели к 252 погибшим, а также к бегству 1500 заключенных во время тюремного бунта.