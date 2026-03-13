$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 10821 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 26586 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29052 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37241 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 22914 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 18847 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15791 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22873 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39829 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49757 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 37234 перегляди
У Судані удар безпілотника по ринку забрав життя щонайменше чотирьох людей

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Дрон влучив у резервуари з пальним на ринку Адіконг біля кордону з Чадом. Поранення отримали 23 особи, серед яких семеро дітей та чотири жінки.

У Судані удар безпілотника по ринку забрав життя щонайменше чотирьох людей

У регіоні Дарфур на заході Судану внаслідок удару безпілотника по ринку поблизу кордону з Чадом загинули щонайменше чотири людини, ще понад два десятки отримали поранення. Про це повідомила гуманітарна організація "Лікарі без кордонів", передає AP, пише УНН.

Деталі

За її даними, дрон влучив у резервуари з пальним на прикордонному ринку Адіконг у Західному Дарфурі, що спричинило потужні вибухи. У медичній місії організації зазначили, що серед 23 поранених є семеро дітей і чотири жінки. У MSF поклали відповідальність за атаку на суданську армію.

Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі - ООН15.02.26, 05:35 • 5394 перегляди

Управління ООН з координації гуманітарних питань попередило, що зростання кількості ударів безпілотників у країні призводить до дедалі більших втрат серед цивільного населення. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що лише з 4 березня в регіоні Кордофан і штаті Білий Ніл унаслідок атак дронів загинули понад 200 мирних жителів.

Судан перебуває у стані війни з квітня 2023 року після початку збройного протистояння між армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки. За оцінками ООН, конфлікт уже забрав життя понад 40 тисяч людей і спричинив масштабну гуманітарну кризу.

28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ16.02.26, 21:40 • 5287 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Сутички
благодійність
Фолькер Тюрк
Організація Об'єднаних Націй
Чад
Судан