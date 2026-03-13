У Судані удар безпілотника по ринку забрав життя щонайменше чотирьох людей

У регіоні Дарфур на заході Судану внаслідок удару безпілотника по ринку поблизу кордону з Чадом загинули щонайменше чотири людини, ще понад два десятки отримали поранення. Про це повідомила гуманітарна організація "Лікарі без кордонів", передає AP, пише УНН.

Деталі

За її даними, дрон влучив у резервуари з пальним на прикордонному ринку Адіконг у Західному Дарфурі, що спричинило потужні вибухи. У медичній місії організації зазначили, що серед 23 поранених є семеро дітей і чотири жінки. У MSF поклали відповідальність за атаку на суданську армію.

Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі - ООН

Управління ООН з координації гуманітарних питань попередило, що зростання кількості ударів безпілотників у країні призводить до дедалі більших втрат серед цивільного населення. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що лише з 4 березня в регіоні Кордофан і штаті Білий Ніл унаслідок атак дронів загинули понад 200 мирних жителів.

Судан перебуває у стані війни з квітня 2023 року після початку збройного протистояння між армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки. За оцінками ООН, конфлікт уже забрав життя понад 40 тисяч людей і спричинив масштабну гуманітарну кризу.

28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ