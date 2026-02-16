28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ
Київ • УНН
У центральному Судані в регіоні Кордофан внаслідок ударів по ринку загинули щонайменше 28 людей, десятки поранені. Правозахисна група заявила, що безпілотники бомбардували ринок, коли там було багато мирних жителів.
Внаслідок ударів по ринку в регіоні Кордофан у центральному Судані загинули щонайменше 28 людей і десятки отримали поранення. Про це повідомила у понеділок правозахисна група, передає УНН із посиланням на AP.
Група "Юристи надзвичайного стану", яка відстежує насильство щодо цивільного населення, наголосила у своїй заяві, що в неділю безпілотники бомбардували ринок у районі Судрі в провінції Північний Кордофан, коли на ринку було багато мирних жителів, "погіршуючи гуманітарну трагедію". Група заявила, що кількість жертв, ймовірно, зросте.
"Повторне використання безпілотників для завдання ударів по населених пунктах демонструє серйозну зневагу до життів мирних жителів і сигналізує про ескалацію, яка загрожує тому, що залишилося від повсякденного життя в провінції. Тому ми вимагаємо негайного припинення ударів безпілотників обома сторонами конфлікту", — йдеться у заяві.
"Юристи надзвичайного стану" повідомили в X, що в неділю ринок був атакований безпілотниками, що належать армії. Однак два військові чиновники, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені спілкуватися зі ЗМІ, заявили агентству Associated Press, що армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі та спростували інформацію про напад.