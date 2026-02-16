28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ

$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 11101 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 12578 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 23251 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 22023 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 42995 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24938 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28920 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 35055 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37698 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18080 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 25382 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 16941 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 7934 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 4570 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 4502 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 17000 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 23251 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 42995 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 79736 перегляди
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 1492 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 4626 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18126 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 27145 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30734 перегляди
28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У центральному Судані в регіоні Кордофан внаслідок ударів по ринку загинули щонайменше 28 людей, десятки поранені. Правозахисна група заявила, що безпілотники бомбардували ринок, коли там було багато мирних жителів.

28 людей загинули після ударів по ринку в Судані - ЗМІ

Внаслідок ударів по ринку в регіоні Кордофан у центральному Судані загинули щонайменше 28 людей і десятки отримали поранення. Про це повідомила у понеділок правозахисна група, передає УНН із посиланням на AP.

Група "Юристи надзвичайного стану", яка відстежує насильство щодо цивільного населення, наголосила у своїй заяві, що в неділю безпілотники бомбардували ринок у районі Судрі в провінції Північний Кордофан, коли на ринку було багато мирних жителів, "погіршуючи гуманітарну трагедію". Група заявила, що кількість жертв, ймовірно, зросте.

"Повторне використання безпілотників для завдання ударів по населених пунктах демонструє серйозну зневагу до життів мирних жителів і сігналізує про ескалацію, яка загрожує тому, що залишилося від повсякденного життя в провінції. Тому ми вимагаємо негайного припинення ударів безпілотників обома сторонами конфлікту", — йдеться у заяві.

Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі - ООН

"Юристи надзвичайного стану" повідомили в X, що в неділю ринок був атакований безпілотниками, що належать армії. Однак два військові чиновники, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені спілкуватися зі ЗМІ, заявили агентству Associated Press, що армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі та спростували інформацію про напад.

Антоніна Туманова

