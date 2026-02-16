28 человек погибли после ударов по рынку в Судане - СМИ
Киев • УНН
В центральном Судане в регионе Кордофан в результате ударов по рынку погибли по меньшей мере 28 человек, десятки ранены. Правозащитная группа заявила, что беспилотники бомбардировали рынок, когда там было много мирных жителей.
В результате ударов по рынку в регионе Кордофан в центральном Судане погибли по меньшей мере 28 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщила в понедельник правозащитная группа, передает УНН со ссылкой на AP.
Группа "Юристы чрезвычайного положения", отслеживающая насилие в отношении гражданского населения, подчеркнула в своем заявлении, что в воскресенье беспилотники бомбардировали рынок в районе Судри в провинции Северный Кордофан, когда на рынке было много мирных жителей, "усугубляя гуманитарную трагедию". Группа заявила, что число жертв, вероятно, возрастет.
"Повторное использование беспилотников для нанесения ударов по населенным пунктам демонстрирует серьезное пренебрежение к жизням мирных жителей и сигнализирует об эскалации, которая угрожает тому, что осталось от повседневной жизни в провинции. Поэтому мы требуем немедленного прекращения ударов беспилотников обеими сторонами конфликта", — говорится в заявлении.
"Юристы чрезвычайного положения" сообщили в X, что в воскресенье рынок был атакован беспилотниками, принадлежащими армии. Однако два военных чиновника, говорившие на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться со СМИ, заявили агентству Associated Press, что армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и опровергли информацию о нападении.