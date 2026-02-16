28 человек погибли после ударов по рынку в Судане - СМИ

$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
28 человек погибли после ударов по рынку в Судане - СМИ

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В центральном Судане в регионе Кордофан в результате ударов по рынку погибли по меньшей мере 28 человек, десятки ранены. Правозащитная группа заявила, что беспилотники бомбардировали рынок, когда там было много мирных жителей.

28 человек погибли после ударов по рынку в Судане - СМИ

В результате ударов по рынку в регионе Кордофан в центральном Судане погибли по меньшей мере 28 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщила в понедельник правозащитная группа, передает УНН со ссылкой на AP.

Группа "Юристы чрезвычайного положения", отслеживающая насилие в отношении гражданского населения, подчеркнула в своем заявлении, что в воскресенье беспилотники бомбардировали рынок в районе Судри в провинции Северный Кордофан, когда на рынке было много мирных жителей, "усугубляя гуманитарную трагедию". Группа заявила, что число жертв, вероятно, возрастет.

"Повторное использование беспилотников для нанесения ударов по населенным пунктам демонстрирует серьезное пренебрежение к жизням мирных жителей и сигнализирует об эскалации, которая угрожает тому, что осталось от повседневной жизни в провинции. Поэтому мы требуем немедленного прекращения ударов беспилотников обеими сторонами конфликта", — говорится в заявлении.

Более 6000 человек стали жертвами трехдневной резни в суданском Эль-Фашире - ООН

"Юристы чрезвычайного положения" сообщили в X, что в воскресенье рынок был атакован беспилотниками, принадлежащими армии. Однако два военных чиновника, говорившие на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться со СМИ, заявили агентству Associated Press, что армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и опровергли информацию о нападении.

Антонина Туманова

