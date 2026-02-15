ООН: Более 6000 человек стали жертвами трехдневной резни в суданском Эль-Фашире

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 8758 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 17885 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 18652 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 19278 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 18860 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17761 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15018 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15128 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15061 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14482 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14 февраля, 18:16 • 6290 просмотра
Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14 февраля, 18:59 • 3564 просмотра
Зеленский встретился с лидерами мировых инвестиционных компаний в МюнхенеVideo14 февраля, 19:16 • 3778 просмотра
Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине14 февраля, 19:29 • 4294 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 5456 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 76712 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 121642 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 70096 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 87448 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127912 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20 • 1998 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15978 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15480 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18789 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42136 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
M270 (РСЗО)

ООН: Более 6000 человек стали жертвами трехдневной резни в суданском Эль-Фашире

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Управление ООН по правам человека сообщило о более чем 6000 убитых мирных жителей во время наступления RSF на Эль-Фашир в октябре 2025 года. Нападение сопровождалось массовыми казнями, сексуальным насилием и похищениями.

ООН: Более 6000 человек стали жертвами трехдневной резни в суданском Эль-Фашире
Фото: AP

Управление ООН по правам человека опубликовало шокирующий доклад о последствиях наступления военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) на город Эль-Фашир в регионе Дарфур. По данным международных наблюдателей, только в течение трех дней в конце октября 2025 года в городе было убито более 6000 мирных жителей, что стало одной из самых кровавых страниц в современной истории Судана. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Нападение на Эль-Фашир, который долгое время оставался последним оплотом регулярной армии в Дарфуре, сопровождалось волной неконтролируемого насилия, которое Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк назвал «шокирующим по своей жестокости». Официальный доклад на 29 страницах подробно описывает многочисленные факты массовых казней без суда, систематического сексуального насилия и похищений людей ради выкупа. Следователи подчеркивают, что большинство атак было мотивировано этнической принадлежностью жертв, что дает основания классифицировать эти действия как потенциальный геноцид и преступления против человечности.

Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим04.02.26, 03:52 • 4061 просмотр

Помимо прямых убийств, боевики и союзные им арабские ополчения «Джанджавид» применяли пытки и практику насильственных похищений. Генерал военизированных формирований Мохаммед Хамдан Дагало ранее признавал отдельные случаи злоупотреблений со стороны своих подчиненных, однако ООН подчеркивает, что масштабы зверств свидетельствуют о целенаправленной стратегии запугивания и уничтожения населения.

События в Дарфуре описываются свидетелями как «сцены из фильма ужасов», где безнаказанность агрессора подпитывает новые циклы насилия. ООН призывает мировое сообщество к немедленному вмешательству, поскольку отсутствие надлежащей реакции на предыдущие преступления привело к полному разрушению правопорядка и массовому истреблению гражданского населения в регионе.

Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны12.01.26, 01:11 • 4988 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Фильм
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Фолькер Тюрк
Организация Объединенных Наций
Дарфур
Судан