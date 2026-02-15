ООН: Более 6000 человек стали жертвами трехдневной резни в суданском Эль-Фашире

Фото: AP

Управление ООН по правам человека опубликовало шокирующий доклад о последствиях наступления военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) на город Эль-Фашир в регионе Дарфур. По данным международных наблюдателей, только в течение трех дней в конце октября 2025 года в городе было убито более 6000 мирных жителей, что стало одной из самых кровавых страниц в современной истории Судана. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Нападение на Эль-Фашир, который долгое время оставался последним оплотом регулярной армии в Дарфуре, сопровождалось волной неконтролируемого насилия, которое Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк назвал «шокирующим по своей жестокости». Официальный доклад на 29 страницах подробно описывает многочисленные факты массовых казней без суда, систематического сексуального насилия и похищений людей ради выкупа. Следователи подчеркивают, что большинство атак было мотивировано этнической принадлежностью жертв, что дает основания классифицировать эти действия как потенциальный геноцид и преступления против человечности.

Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим

Помимо прямых убийств, боевики и союзные им арабские ополчения «Джанджавид» применяли пытки и практику насильственных похищений. Генерал военизированных формирований Мохаммед Хамдан Дагало ранее признавал отдельные случаи злоупотреблений со стороны своих подчиненных, однако ООН подчеркивает, что масштабы зверств свидетельствуют о целенаправленной стратегии запугивания и уничтожения населения.

События в Дарфуре описываются свидетелями как «сцены из фильма ужасов», где безнаказанность агрессора подпитывает новые циклы насилия. ООН призывает мировое сообщество к немедленному вмешательству, поскольку отсутствие надлежащей реакции на предыдущие преступления привело к полному разрушению правопорядка и массовому истреблению гражданского населения в регионе.

Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны