Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 февраля, 22:15 • 7414 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 13204 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 15295 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 17018 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18183 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14221 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22789 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31266 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17137 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной банPhotoVideo3 февраля, 18:48 • 3712 просмотра
Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло3 февраля, 19:49 • 3204 просмотра
Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом3 февраля, 20:03 • 3088 просмотра
Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников3 февраля, 21:10 • 3550 просмотра
"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty DaggerPhoto3 февраля, 21:21 • 3514 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23794 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 25874 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 65185 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 74301 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 57143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Запорожье
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 10232 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11354 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14984 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 22118 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 33126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
ЧатГПТ

Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Вооруженные силы Судана прорвали двухлетнюю осаду города Кадугли 3 февраля 2026 года, что позволило возобновить поставки продовольствия и медикаментов. Это стратегическое достижение произошло после боев с Силами быстрой поддержки.

Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим
Фото: Reuters

Вооруженные силы Судана официально заявили о прорыве длительной осады города Кадугли, являющегося административным центром штата Южный Кордофан. Это стратегическое достижение произошло во вторник, 3 февраля 2026 года, после серии ожесточенных боев с военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) и союзными им группировками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Прорыв блокады, длившейся более двух лет, дает надежду на спасение десяткам тысяч жителей Кадугли, где ранее международные организации подтвердили катастрофический уровень голода. Открытие трассы Кадугли – Даландж позволяет возобновить поставки продовольствия и медикаментов в город, где рынки были полностью парализованы, а население оказалось на грани выживания.

С Божьей помощью и руководством Суданские вооруженные силы и силы поддержки успешно открыли дорогу Кадугли – Даландж после героической битвы

– говорится в заявлении армейского командования.

На видео с места событий видно, как местные жители приветствуют военные колонны, входящие в город.

Изменение динамики на фронтах Кордофана

Военные аналитики считают восстановление контроля над Кадугли переломным моментом в войне, продолжающейся с апреля 2023 года. Неделю назад правительственные войска аналогично разблокировали соседний город Даландж, что свидетельствует о масштабном контрнаступлении армии в регионе Большого Кордофана. Представители RSF пока не предоставили официальных комментариев, хотя источники в группировке подтвердили отступление своих сил под натиском артиллерии и авиации.

Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны12.01.26, 01:11 • 4931 просмотр

Эскалация боевых действий в этом регионе усилилась после окончания сезона дождей, когда армия начала операцию по очистке стратегических дорог от повстанческих отрядов.

Прорыв осады Кадугли не только облегчает гуманитарную ситуацию, но и укрепляет позиции регулярных войск на южном направлении, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения на запад в Дарфур.

Гуманитарная миссия ООН впервые посетила захваченный Аль-Фашир в Судане: обнаружены признаки массовых преступлений31.12.25, 19:08 • 4303 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Дарфур