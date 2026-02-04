Суданская армия прорвала многолетнюю осаду Кадугли и открыла путь для помощи голодающим

Фото: Reuters

Вооруженные силы Судана официально заявили о прорыве длительной осады города Кадугли, являющегося административным центром штата Южный Кордофан. Это стратегическое достижение произошло во вторник, 3 февраля 2026 года, после серии ожесточенных боев с военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) и союзными им группировками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Прорыв блокады, длившейся более двух лет, дает надежду на спасение десяткам тысяч жителей Кадугли, где ранее международные организации подтвердили катастрофический уровень голода. Открытие трассы Кадугли – Даландж позволяет возобновить поставки продовольствия и медикаментов в город, где рынки были полностью парализованы, а население оказалось на грани выживания.

С Божьей помощью и руководством Суданские вооруженные силы и силы поддержки успешно открыли дорогу Кадугли – Даландж после героической битвы – говорится в заявлении армейского командования.

На видео с места событий видно, как местные жители приветствуют военные колонны, входящие в город.

Изменение динамики на фронтах Кордофана

Военные аналитики считают восстановление контроля над Кадугли переломным моментом в войне, продолжающейся с апреля 2023 года. Неделю назад правительственные войска аналогично разблокировали соседний город Даландж, что свидетельствует о масштабном контрнаступлении армии в регионе Большого Кордофана. Представители RSF пока не предоставили официальных комментариев, хотя источники в группировке подтвердили отступление своих сил под натиском артиллерии и авиации.

Эскалация боевых действий в этом регионе усилилась после окончания сезона дождей, когда армия начала операцию по очистке стратегических дорог от повстанческих отрядов.

Прорыв осады Кадугли не только облегчает гуманитарную ситуацию, но и укрепляет позиции регулярных войск на южном направлении, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения на запад в Дарфур.

