Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны
Киев • УНН
Военное правительство Судана вернулось в столицу Хартум после трех лет войны. Премьер-министр Камиль Идрис объявил о начале работы «правительства надежды» для восстановления базовых услуг.
Военное правительство Судана официально вернулось в столицу страны - Хартум. В течение последних трех лет государственные структуры базировались в прибрежном городе Порт-Судан на востоке страны из-за ожесточенных боевых действий. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Судана Камиль Идрис в воскресенье объявил о начале работы "правительства надежды" непосредственно в столице. Главным приоритетом названо восстановление базовых услуг для населения, которое находится в критическом состоянии. По словам Идриса, первоочередные усилия будут направлены на налаживание электро- и водоснабжения, а также запуск учреждений здравоохранения и образования.
Напомним, армия Судана была вытеснена из столицы военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) в начале гражданской войны в 2023 году. Лишь в марте 2025 года военным удалось совершить стратегический прорыв и вернуть контроль над городом.
Масштабы гуманитарной катастрофы
Хартум остается в руинах. По данным ООН, во время конфликта из города выехали около 5 миллионов человек. Те, кто остался, пережили жестокую оккупацию RSF, сопровождавшуюся массовым мародерством и захватом жилья гражданских. По состоянию на сегодня основные городские службы едва функционируют.
Камиль Идрис провозгласил 2026 год "годом мира" для Судана. За время войны в стране погибло по меньшей мере 150 000 человек, а около 12 миллионов стали беженцами. ООН классифицирует ситуацию в Судане как худший гуманитарный кризис в мире. Несмотря на возвращение правительства, ситуация остается напряженной: обе стороны конфликта продолжают получать оружие от иностранных государств, а международные мирные инициативы пока не достигли устойчивого результата.
