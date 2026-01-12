$42.990.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Военное правительство Судана вернулось в столицу Хартум после трех лет войны. Премьер-министр Камиль Идрис объявил о начале работы «правительства надежды» для восстановления базовых услуг.

Возвращение «правительства надежды» в Хартум: Судан восстанавливает гражданское управление после трех лет войны
Фото: Reuters

Военное правительство Судана официально вернулось в столицу страны - Хартум. В течение последних трех лет государственные структуры базировались в прибрежном городе Порт-Судан на востоке страны из-за ожесточенных боевых действий. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Судана Камиль Идрис в воскресенье объявил о начале работы "правительства надежды" непосредственно в столице. Главным приоритетом названо восстановление базовых услуг для населения, которое находится в критическом состоянии. По словам Идриса, первоочередные усилия будут направлены на налаживание электро- и водоснабжения, а также запуск учреждений здравоохранения и образования.

Эскалация конфликта: в Чаде в результате атаки беспилотника со стороны Судана погибли двое военных26.12.25, 20:24 • 3878 просмотров

Напомним, армия Судана была вытеснена из столицы военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) в начале гражданской войны в 2023 году. Лишь в марте 2025 года военным удалось совершить стратегический прорыв и вернуть контроль над городом.

Масштабы гуманитарной катастрофы

Хартум остается в руинах. По данным ООН, во время конфликта из города выехали около 5 миллионов человек. Те, кто остался, пережили жестокую оккупацию RSF, сопровождавшуюся массовым мародерством и захватом жилья гражданских. По состоянию на сегодня основные городские службы едва функционируют.

Камиль Идрис провозгласил 2026 год "годом мира" для Судана. За время войны в стране погибло по меньшей мере 150 000 человек, а около 12 миллионов стали беженцами. ООН классифицирует ситуацию в Судане как худший гуманитарный кризис в мире. Несмотря на возвращение правительства, ситуация остается напряженной: обе стороны конфликта продолжают получать оружие от иностранных государств, а международные мирные инициативы пока не достигли устойчивого результата. 

Гуманитарная миссия ООН впервые посетила захваченный Аль-Фашир в Судане: обнаружены признаки массовых преступлений31.12.25, 19:08 • 4115 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
