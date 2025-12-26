Эскалация конфликта: в Чаде в результате атаки беспилотника со стороны Судана погибли двое военных

$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 14709 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 25696 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 16401 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 16176 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 12498 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 4760 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 4760 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 2512 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 5324 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 8338 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 25464 просмотра
Эскалация конфликта: в Чаде в результате атаки беспилотника со стороны Судана погибли двое военных

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Двое солдат Чада погибли и один получил ранения во время удара дрона по военному лагерю в приграничном городе Тине. Разведка Чада предполагает, что беспилотник прилетел из Судана, где идет война.

Эскалация конфликта: в Чаде в результате атаки беспилотника со стороны Судана погибли двое военных

Двое чадских солдат погибли и еще один получил тяжелые ранения во время удара дрона по военному лагерю в приграничном городе Тине, что спровоцировало угрозу военной эскалации между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Атака произошла в пятницу на рассвете в департаменте Тине, который граничит с охваченным войной Суданом. Префект департамента Хамит Хассан подтвердил факт гибели военнослужащих, однако не смог уточнить принадлежность аппарата. По данным разведки Чада, беспилотник прилетел с территории Судана, где продолжается противостояние между регулярной армией и Силами быстрой поддержки.

Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН19.12.25, 20:41 • 3939 просмотров

Мы все еще подтверждаем происхождение этого беспилотника. Если это суданский военный беспилотник, мы воспользуемся своим правом на меры возмездия 

– заявил Reuters офицер военной разведки Чада на условиях анонимности.

Сейчас авиабаза в восточном городе Абеше переведена в состояние повышенной готовности, а в Тине прибыло наземное подкрепление.

Гуманитарный кризис в зоне конфликта

Приграничный город Тине является ключевым транзитным пунктом для беженцев, бегущих от боевых действий в Судане. По данным Международного комитета спасения, война в Судане уже заставила более 12 миллионов человек покинуть свои дома. Нехватка ресурсов для обеспечения переселенцев водой и жильем замедляет их перемещение вглубь Чада, что заставляет тысячи людей оставаться в опасной близости к линии границы.

Суданская армия и представители RSF пока не прокомментировали инцидент. Власти Чада продолжают идентификацию обломков БПЛА для установления ответственной стороны.

ООН обвиняет суданских боевиков в убийстве более 1000 мирных жителей в Дарфуре18.12.25, 18:14 • 3545 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Reuters
Организация Объединенных Наций
Чад
Судан