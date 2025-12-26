Эскалация конфликта: в Чаде в результате атаки беспилотника со стороны Судана погибли двое военных
Двое солдат Чада погибли и один получил ранения во время удара дрона по военному лагерю в приграничном городе Тине. Разведка Чада предполагает, что беспилотник прилетел из Судана, где идет война.
Двое чадских солдат погибли и еще один получил тяжелые ранения во время удара дрона по военному лагерю в приграничном городе Тине, что спровоцировало угрозу военной эскалации между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Атака произошла в пятницу на рассвете в департаменте Тине, который граничит с охваченным войной Суданом. Префект департамента Хамит Хассан подтвердил факт гибели военнослужащих, однако не смог уточнить принадлежность аппарата. По данным разведки Чада, беспилотник прилетел с территории Судана, где продолжается противостояние между регулярной армией и Силами быстрой поддержки.
Мы все еще подтверждаем происхождение этого беспилотника. Если это суданский военный беспилотник, мы воспользуемся своим правом на меры возмездия
Сейчас авиабаза в восточном городе Абеше переведена в состояние повышенной готовности, а в Тине прибыло наземное подкрепление.
Гуманитарный кризис в зоне конфликта
Приграничный город Тине является ключевым транзитным пунктом для беженцев, бегущих от боевых действий в Судане. По данным Международного комитета спасения, война в Судане уже заставила более 12 миллионов человек покинуть свои дома. Нехватка ресурсов для обеспечения переселенцев водой и жильем замедляет их перемещение вглубь Чада, что заставляет тысячи людей оставаться в опасной близости к линии границы.
Суданская армия и представители RSF пока не прокомментировали инцидент. Власти Чада продолжают идентификацию обломков БПЛА для установления ответственной стороны.
