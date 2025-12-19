Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН

Сотрудник ООН найден мертвым в Южном Судане через несколько дней после задержания сотрудниками службы безопасности. Офицер и солдаты армии Южного Судана арестованы, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Лейтенант армии Лино Мариак Чол и двое других солдат были арестованы после того, как признались в убийстве и сообщили о местонахождении тела, сообщил представитель полиции Санинто Удол. Тело было найдено в жилом районе в четверг.

Бол Рош Майол, гражданин Южного Судана, был выведен из автомобиля ООН пятью южносуданскими солдатами в понедельник после планового патрулирования в лагерь для перемещенных лиц на окраине северного города Вау. Автомобиль Майола остановился на обочине дороги из-за проколотой шины, сказал Удол.

«Мы опустошены потерей нашего коллеги», — заявила в пятницу в своем заявлении заместитель главы миссии ООН в Южном Судане Анита Кики Гбехо.

Майол был помощником по языковым вопросам и работал в миссии ООН в Южном Судане (UNMISS) с момента ее создания в 2011 году.

Пресс-секретарь UNMISS Приянка Чоудхури заявила, что власти и миссия ООН пытаются установить точную причину смерти.

Чоудхури сказала, что UNMISS не имеет никаких признаков того, что убийство было заказано или спланировано.

После его ареста в понедельник ООН связалась с армейским командованием по поводу местонахождения Майола, и представители ООН были приглашены посетить военные центры содержания под стражей в Вау.

Гбехо заявил, что убийство «неприемлемо», и призвал к немедленному и тщательному расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Мотив убийства пока не установлен.

Добавим

Южный Судан долгое время был одной из самых опасных стран мира для сотрудников гуманитарных организаций, и в 2025 году количество нападений и похищений возросло. В первой половине года 25 сотрудников или подрядчиков гуманитарных организаций были убиты или ранены, по сравнению с 15 за тот же период предыдущего года. Подавляющее большинство сотрудников гуманитарных организаций, ставших жертвами насилия, были гражданами Южного Судана, сообщила ООН.

В начале этого месяца Соединенные Штаты предупредили, что могут сократить иностранную помощь Южному Судану, обвинив правительство во введении непомерных сборов с гуманитарных организаций и препятствовании их деятельности.

Миссия ООН по миссии в Южном Судане (UNMISS) сокращает свою деятельность после 15-процентного сокращения бюджета. Сокращение происходит на фоне резкого возобновления боевых действий, в результате которых погибло более 1000 мирных жителей, некоторые из которых погибли в результате неизбирательных бомбардировок или внесудебных казней, совершенных сотрудниками сил безопасности, сообщило Управление ООН по правам человека.