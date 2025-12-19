$42.340.00
15:48 • 8964 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 15834 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 15672 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 27984 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 22922 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 15681 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17038 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13301 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 24751 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11329 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Сотрудника ООН Бола Роша Майола нашли мертвым в Южном Судане через несколько дней после задержания. Лейтенанта армии и двух солдат арестовали по признанию в убийстве.

Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН

Сотрудник ООН найден мертвым в Южном Судане через несколько дней после задержания сотрудниками службы безопасности. Офицер и солдаты армии Южного Судана арестованы, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Лейтенант армии Лино Мариак Чол и двое других солдат были арестованы после того, как признались в убийстве и сообщили о местонахождении тела, сообщил представитель полиции Санинто Удол. Тело было найдено в жилом районе в четверг.

Бол Рош Майол, гражданин Южного Судана, был выведен из автомобиля ООН пятью южносуданскими солдатами в понедельник после планового патрулирования в лагерь для перемещенных лиц на окраине северного города Вау. Автомобиль Майола остановился на обочине дороги из-за проколотой шины, сказал Удол.

«Мы опустошены потерей нашего коллеги», — заявила в пятницу в своем заявлении заместитель главы миссии ООН в Южном Судане Анита Кики Гбехо.

Майол был помощником по языковым вопросам и работал в миссии ООН в Южном Судане (UNMISS) с момента ее создания в 2011 году.

Пресс-секретарь UNMISS Приянка Чоудхури заявила, что власти и миссия ООН пытаются установить точную причину смерти.

Чоудхури сказала, что UNMISS не имеет никаких признаков того, что убийство было заказано или спланировано.

После его ареста в понедельник ООН связалась с армейским командованием по поводу местонахождения Майола, и представители ООН были приглашены посетить военные центры содержания под стражей в Вау.

Гбехо заявил, что убийство «неприемлемо», и призвал к немедленному и тщательному расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Мотив убийства пока не установлен.

В результате атак в Судане погибли более 100 человек - ООН

Добавим

Южный Судан долгое время был одной из самых опасных стран мира для сотрудников гуманитарных организаций, и в 2025 году количество нападений и похищений возросло. В первой половине года 25 сотрудников или подрядчиков гуманитарных организаций были убиты или ранены, по сравнению с 15 за тот же период предыдущего года. Подавляющее большинство сотрудников гуманитарных организаций, ставших жертвами насилия, были гражданами Южного Судана, сообщила ООН.

В начале этого месяца Соединенные Штаты предупредили, что могут сократить иностранную помощь Южному Судану, обвинив правительство во введении непомерных сборов с гуманитарных организаций и препятствовании их деятельности.

Миссия ООН по миссии в Южном Судане (UNMISS) сокращает свою деятельность после 15-процентного сокращения бюджета. Сокращение происходит на фоне резкого возобновления боевых действий, в результате которых погибло более 1000 мирных жителей, некоторые из которых погибли в результате неизбирательных бомбардировок или внесудебных казней, совершенных сотрудниками сил безопасности, сообщило Управление ООН по правам человека.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
благотворительность
Южный Судан
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты