Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 15943 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 15760 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 28170 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 23051 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 15722 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17067 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13313 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 24825 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11335 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04
Мін'юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз19 грудня, 10:39
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів19 грудня, 10:41
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 419 грудня, 11:05
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:21
Ексклюзив
14:21 • 28155 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 24820 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 419 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
19 грудня, 09:00
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 30626 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 15:30
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 56703 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят17:00
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Співробітника ООН Бола Роша Майола знайшли мертвим у Південному Судані через кілька днів після затримання. Лейтенанта армії та двох солдатів заарештували за зізнанням у вбивстві.

Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН

Співробітника ООН знайшли мертвим у Південному Судані через кілька днів після затримання співробітниками служби безпеки. Офіцера та солдатів армії Південного Судану заарештовано, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Лейтенант армії Ліно Маріак Чол та двоє інших солдатів були заарештовані після того, як зізналися у вбивстві та повідомили про місцезнаходження тіла, повідомив представник поліції Санінто Удол. Тіло було знайдено у житловому районі у четвер.

Бол Рош Майол, громадянин Південного Судану, був виведений з автомобіля ООН п'ятьма південносуданськими солдатами у понеділок після планового патрулювання до табору для переміщених осіб на околиці північного міста Вау. Автомобіль Майола зупинився на узбіччі дороги через проколоту шину, сказав Удол.

"Ми спустошені втратою нашого колеги", - заявила в п'ятницю у своїй заяві заступник голови місії ООН у Південному Судані Аніта Кікі Гбехо.

Майол був помічником з мовних питань і працював у місії ООН у Південному Судані (UNMISS) з моменту її створення у 2011 році.

Прессекретар UNMISS Приянка Чоудхурі заявила, що влада та місія ООН намагаються встановити точну причину смерті.

Чоудхурі сказала, що UNMISS не має жодних ознак того, що вбивство було замовлено або сплановано.

Після його арешту в понеділок ООН зв'язалася з армійським командуванням з приводу місцезнаходження Майола, і представники ООН були запрошені відвідати військові центри тримання під вартою у Вау.

Гбехо заявив, що вбивство "неприйнятне", і закликав до негайного та ретельного розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.

Мотив вбивства наразі не встановлено.

У результаті атак у Судані загинули понад 100 осіб - ООН13.04.25, 00:29

Додамо

Південний Судан довгий час був однією з найнебезпечніших країн світу для співробітників гуманітарних організацій, і в 2025 році кількість нападів і викрадень зросла. У першій половині року 25 співробітників або підрядників гуманітарних організацій було вбито або поранено, порівняно з 15 за той же період попереднього року. Переважна більшість співробітників гуманітарних організацій, які стали жертвами насильства, були громадянами Південного Судану, повідомила ООН.

На початку цього місяця Сполучені Штати попередили, що можуть скоротити іноземну допомогу Південному Судану, звинувативши уряд у запровадженні непомірних зборів з гуманітарних організацій та перешкоджанні їхній діяльності.

Місія ООН з місії у Південному Судані (UNMISS) скорочує свою діяльність після 15-відсоткового скорочення бюджету. Скорочення відбувається на тлі різкого відновлення бойових дій, внаслідок яких загинуло понад 1000 мирних жителів, деякі з яких загинули внаслідок невиборчих бомбардувань або позасудових страт, скоєних співробітниками сил безпеки, повідомило Управління ООН з прав людини.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
благодійність
Південний Судан
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки