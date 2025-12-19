Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН

Співробітника ООН знайшли мертвим у Південному Судані через кілька днів після затримання співробітниками служби безпеки. Офіцера та солдатів армії Південного Судану заарештовано, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Лейтенант армії Ліно Маріак Чол та двоє інших солдатів були заарештовані після того, як зізналися у вбивстві та повідомили про місцезнаходження тіла, повідомив представник поліції Санінто Удол. Тіло було знайдено у житловому районі у четвер.

Бол Рош Майол, громадянин Південного Судану, був виведений з автомобіля ООН п'ятьма південносуданськими солдатами у понеділок після планового патрулювання до табору для переміщених осіб на околиці північного міста Вау. Автомобіль Майола зупинився на узбіччі дороги через проколоту шину, сказав Удол.

"Ми спустошені втратою нашого колеги", - заявила в п'ятницю у своїй заяві заступник голови місії ООН у Південному Судані Аніта Кікі Гбехо.

Майол був помічником з мовних питань і працював у місії ООН у Південному Судані (UNMISS) з моменту її створення у 2011 році.

Прессекретар UNMISS Приянка Чоудхурі заявила, що влада та місія ООН намагаються встановити точну причину смерті.

Чоудхурі сказала, що UNMISS не має жодних ознак того, що вбивство було замовлено або сплановано.

Після його арешту в понеділок ООН зв'язалася з армійським командуванням з приводу місцезнаходження Майола, і представники ООН були запрошені відвідати військові центри тримання під вартою у Вау.

Гбехо заявив, що вбивство "неприйнятне", і закликав до негайного та ретельного розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.

Мотив вбивства наразі не встановлено.

Додамо

Південний Судан довгий час був однією з найнебезпечніших країн світу для співробітників гуманітарних організацій, і в 2025 році кількість нападів і викрадень зросла. У першій половині року 25 співробітників або підрядників гуманітарних організацій було вбито або поранено, порівняно з 15 за той же період попереднього року. Переважна більшість співробітників гуманітарних організацій, які стали жертвами насильства, були громадянами Південного Судану, повідомила ООН.

На початку цього місяця Сполучені Штати попередили, що можуть скоротити іноземну допомогу Південному Судану, звинувативши уряд у запровадженні непомірних зборів з гуманітарних організацій та перешкоджанні їхній діяльності.

Місія ООН з місії у Південному Судані (UNMISS) скорочує свою діяльність після 15-відсоткового скорочення бюджету. Скорочення відбувається на тлі різкого відновлення бойових дій, внаслідок яких загинуло понад 1000 мирних жителів, деякі з яких загинули внаслідок невиборчих бомбардувань або позасудових страт, скоєних співробітниками сил безпеки, повідомило Управління ООН з прав людини.