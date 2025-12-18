ООН обвиняет суданских боевиков в убийстве более 1000 мирных жителей в Дарфуре

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
15:30 • 6364 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 8508 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 10563 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 17963 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 24394 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 10929 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 19243 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 17869 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
18 декабря, 10:52 • 15627 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 23499 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противникаVideo18 декабря, 07:22 • 5794 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto18 декабря, 09:48 • 25086 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах11:18 • 8462 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20399 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину11:45 • 10707 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30 • 6370 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 5454 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 24401 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20399 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 56084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Кайя Каллас
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20399 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 26250 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 25625 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 32456 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 37835 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ИРИС-Т
Facebook

ООН обвиняет суданских боевиков в убийстве более 1000 мирных жителей в Дарфуре

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Управление ООН по правам человека обвинило суданскую группировку RSF в массовом убийстве более 1000 мирных жителей в лагере Замзам в Северном Дарфуре. Боевики использовали сексуальное насилие и перекрывали поставки продуктов, что привело к голоду.

ООН обвиняет суданских боевиков в убийстве более 1000 мирных жителей в Дарфуре
Фото: AP

Управление ООН по правам человека опубликовало отчет, в котором обвинило суданскую военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF) в массовом убийстве более 1000 мирных жителей. Трагедия произошла в апреле 2024 года во время трехдневного штурма лагеря Замзам – крупнейшего объекта для перемещенных лиц в провинции Северный Дарфур. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По данным ООН, боевики RSF проводили массовые казни во время обысков домов, на рынках, в школах и больницах. Доклад подробно описывает систематическое использование сексуального насилия, включая групповые изнасилования и сексуальное рабство. До штурма лагерь, где находилось более 500 000 человек, месяцами находился в блокаде: боевики сознательно перекрывали поставки продуктов питания, что привело к массовому голоду.

Реакция международного сообщества

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал события в Замзаме "постоянной схемой серьезных нарушений международного гуманитарного права" и призвал к немедленному наказанию виновных. 

В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети07.12.25, 06:26 • 12600 просмотров

Он предупредил, что аналогичные акты насилия сейчас повторяются в Эль-Фашере, который перешел под контроль RSF в конце октября.

Выводы, содержащиеся в этом докладе, являются еще одним суровым напоминанием о необходимости немедленных действий для прекращения циклов зверств и насилия, а также для обеспечения ответственности и возмещения ущерба жертвам

– заявил Фолькер Тюрк.

На фоне обнародования отчета главный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан активизировал дипломатические встречи в Каире и Эр-Рияде. Международные посредники, в частности США и Саудовская Аравия, усиливают давление на стороны конфликта для прекращения войны, которая с апреля 2023 года уже унесла жизни по меньшей мере 40 000 человек и вызвала худший гуманитарный кризис в мире.

Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters03.12.25, 17:02 • 3151 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Фолькер Тюрк
Эр-Рияд
Каир
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты