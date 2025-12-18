ООН обвиняет суданских боевиков в убийстве более 1000 мирных жителей в Дарфуре

Управление ООН по правам человека опубликовало отчет, в котором обвинило суданскую военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF) в массовом убийстве более 1000 мирных жителей. Трагедия произошла в апреле 2024 года во время трехдневного штурма лагеря Замзам – крупнейшего объекта для перемещенных лиц в провинции Северный Дарфур. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

По данным ООН, боевики RSF проводили массовые казни во время обысков домов, на рынках, в школах и больницах. Доклад подробно описывает систематическое использование сексуального насилия, включая групповые изнасилования и сексуальное рабство. До штурма лагерь, где находилось более 500 000 человек, месяцами находился в блокаде: боевики сознательно перекрывали поставки продуктов питания, что привело к массовому голоду.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал события в Замзаме "постоянной схемой серьезных нарушений международного гуманитарного права" и призвал к немедленному наказанию виновных.

Он предупредил, что аналогичные акты насилия сейчас повторяются в Эль-Фашере, который перешел под контроль RSF в конце октября.

Выводы, содержащиеся в этом докладе, являются еще одним суровым напоминанием о необходимости немедленных действий для прекращения циклов зверств и насилия, а также для обеспечения ответственности и возмещения ущерба жертвам