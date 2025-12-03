$42.330.01
ЕС предлагает покрыть две трети потребностей Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Суданские Силы быстрой поддержки систематически удерживают пленных жителей Эль-Фашира с целью получения выкупа. Тех, чьи семьи не могут заплатить тысячи долларов, убивают или жестоко избивают.

Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters
Фото: Reuters

Суданские военизированные Силы быстрой поддержки (RSF) и союзные ополчения, захватившие в конце октября ключевой город Эль-Фашир в Дарфуре, систематически удерживают пленных жителей с целью получения выкупа. По словам свидетелей и гуманитарных работников, тех, чьи семьи не могут заплатить тысячи долларов, убивают или жестоко избивают. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Задержания происходят в городе и его окрестностях, а также в группе деревень в радиусе 80 км от Эль-Фашира – последнего значительного очага сопротивления RSF в западном Дарфуре до его падения. Это раскрывает судьбу десятков тысяч людей, которые считаются пропавшими без вести на фоне 2,5-летней войны.

ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях19.11.25, 16:42 • 2803 просмотра

Агентство Reuters опросило 33 бывших пленных, которые рассказали о выплате выкупа в размере от 5 до 60 миллионов суданских фунтов (эквивалентно 1400 – 17 000 долларов США) – огромные суммы для обедневшего региона.

Они дают вам три-четыре дня, и если вы не перечислите деньги, они вас убьют

– сказал Мохамед Исмаил, который общался с Reuters по телефону из Тавилы.

«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы25.11.25, 19:14 • 2910 просмотров

Исмаил рассказал, что его вместе с племянником захватили RSF, и им пришлось собрать по 10 миллионов фунтов, чтобы освободиться. По его словам, девять других мужчин были убиты на их глазах. Бывшие пленные сообщают, что многих, кто не смог заплатить, расстреляли поодиночке или казнили группами.

Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию14.11.25, 17:31 • 2696 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дарфур
Судан