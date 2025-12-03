Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters

Фото: Reuters

Суданские военизированные Силы быстрой поддержки (RSF) и союзные ополчения, захватившие в конце октября ключевой город Эль-Фашир в Дарфуре, систематически удерживают пленных жителей с целью получения выкупа. По словам свидетелей и гуманитарных работников, тех, чьи семьи не могут заплатить тысячи долларов, убивают или жестоко избивают. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Задержания происходят в городе и его окрестностях, а также в группе деревень в радиусе 80 км от Эль-Фашира – последнего значительного очага сопротивления RSF в западном Дарфуре до его падения. Это раскрывает судьбу десятков тысяч людей, которые считаются пропавшими без вести на фоне 2,5-летней войны.

Агентство Reuters опросило 33 бывших пленных, которые рассказали о выплате выкупа в размере от 5 до 60 миллионов суданских фунтов (эквивалентно 1400 – 17 000 долларов США) – огромные суммы для обедневшего региона.

Они дают вам три-четыре дня, и если вы не перечислите деньги, они вас убьют – сказал Мохамед Исмаил, который общался с Reuters по телефону из Тавилы.

Исмаил рассказал, что его вместе с племянником захватили RSF, и им пришлось собрать по 10 миллионов фунтов, чтобы освободиться. По его словам, девять других мужчин были убиты на их глазах. Бывшие пленные сообщают, что многих, кто не смог заплатить, расстреляли поодиночке или казнили группами.

