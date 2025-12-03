Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters

Фото: Reuters

Суданські воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) та союзні ополчення, які наприкінці жовтня захопили ключове місто Ель-Фашир у Дарфурі, систематично утримують полонених мешканців з метою отримання викупу. За словами свідків та гуманітарних працівників, тих, чиї родини не можуть заплатити тисячі доларів, вбивають або жорстоко б'ють. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Затримання відбуваються в місті та його околицях, а також у групі сіл у радіусі 80 км від Ель-Фаширу – останнього значного осередку опору RSF у західному Дарфурі до його падіння. Це викриває долю десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти на тлі 2,5-річної війни.

Агентство Reuters опитало 33 колишніх полонених, які розповіли про виплату викупу в розмірі від 5 до 60 мільйонів суданських фунтів (еквівалентно 1400 – 17 000 доларів США) – величезні суми для збіднілого регіону.

Вони дають вам три-чотири дні, і якщо ви не перерахуєте гроші, вони вас вб'ють – сказав Мохамед Ісмаїл, який спілкувався з Reuters телефоном із Тавіли.

Ісмаїл розповів, що його разом із племінником захопили RSF, і їм довелося зібрати по 10 мільйонів фунтів, щоб звільнитися. За його словами, дев'ятьох інших чоловіків було вбито на їхніх очах. Колишні полонені повідомляють, що багатьох, хто не зміг заплатити, розстріляли поодиноко, або страчували групами.

