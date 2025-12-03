Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:24 • 1290 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 5952 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 13236 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 17373 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 20894 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27631 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35325 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29387 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39326 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75994 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 31927 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 39431 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 25706 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06 • 11029 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 16799 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 17032 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 39668 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 45133 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 54316 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 52257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Європа
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 55862 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58037 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113107 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 86875 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 102634 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500
Соціальна мережа

Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Суданські Сили швидкої підтримки систематично утримують полонених мешканців Ель-Фаширу з метою отримання викупу. Тих, чиї родини не можуть заплатити тисячі доларів, вбивають або жорстоко б'ють.

Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters
Фото: Reuters

Суданські воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) та союзні ополчення, які наприкінці жовтня захопили ключове місто Ель-Фашир у Дарфурі, систематично утримують полонених мешканців з метою отримання викупу. За словами свідків та гуманітарних працівників, тих, чиї родини не можуть заплатити тисячі доларів, вбивають або жорстоко б'ють. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Затримання відбуваються в місті та його околицях, а також у групі сіл у радіусі 80 км від Ель-Фаширу – останнього значного осередку опору RSF у західному Дарфурі до його падіння. Це викриває долю десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти на тлі 2,5-річної війни.

ООН вимагає доступу до суданського Аль-Фаширу після повідомлень про масові злочини19.11.25, 16:42 • 2803 перегляди

Агентство Reuters опитало 33 колишніх полонених, які розповіли про виплату викупу в розмірі від 5 до 60 мільйонів суданських фунтів (еквівалентно 1400 – 17 000 доларів США) – величезні суми для збіднілого регіону.

Вони дають вам три-чотири дні, і якщо ви не перерахуєте гроші, вони вас вб'ють

– сказав Мохамед Ісмаїл, який спілкувався з Reuters телефоном із Тавіли.

"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини25.11.25, 19:14 • 2910 переглядiв

Ісмаїл розповів, що його разом із племінником захопили RSF, і їм довелося зібрати по 10 мільйонів фунтів, щоб звільнитися. За його словами, дев'ятьох інших чоловіків було вбито на їхніх очах. Колишні полонені повідомляють, що багатьох, хто не зміг заплатити, розстріляли поодиноко, або страчували групами.

Десятки тисяч людей зникли в Судані після захоплення Ель-Фашера, ООН закликає до розслідування14.11.25, 17:31 • 2696 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дарфур
Судан