ООН звинувачує суданських бойовиків у вбивстві понад 1000 цивільних у Дарфурі

Фото: AP

Управління ООН з прав людини оприлюднило звіт, у якому звинуватило суданське воєнізоване угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF) у масовому вбивстві понад 1000 мирних жителів. Трагедія сталася у квітні 2024 року під час триденного штурму табору Замзам – найбільшого об’єкта для переміщених осіб у провінції Північний Дарфур. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними ООН, бойовики RSF проводили масові страти під час обшуків будинків, на ринках, у школах та лікарнях. Доповідь детально описує систематичне використання сексуального насильства, включаючи групові зґвалтування та сексуальне рабство. До штурму табір, де перебувало понад 500 000 осіб, місяцями перебував у блокаді: бойовики свідомо перекривали постачання продуктів харчування, що призвело до масового голоду.

Реакція міжнародної спільноти

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав події в Замзамі "постійною схемою серйозних порушень міжнародного гуманітарного права" та закликав до негайного покарання винних.

У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти

Він попередив, що аналогічні акти насильства зараз повторюються в Ель-Фашері, який перейшов під контроль RSF наприкінці жовтня.

Висновки, що містяться в цій доповіді, є ще одним суворим нагадуванням про необхідність негайних дій для припинення циклів звірств і насильства, а також для забезпечення відповідальності та відшкодування збитків жертвам – заявив Фолькер Тюрк.

На тлі оприлюднення звіту головний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан активізував дипломатичні зустрічі в Каїрі та Ер-Ріяді. Міжнародні посередники, зокрема США та Саудівська Аравія, посилюють тиск на сторони конфлікту для припинення війни, яка з квітня 2023 року вже забрала життя щонайменше 40 000 людей і спричинила найгіршу гуманітарну кризу у світі.

Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters