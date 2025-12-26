Ескалація конфлікту: у Чаді внаслідок атаки безпілотника з боку Судану загинули двоє військових

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 260 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 7878 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 12357 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 18913 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 33586 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 22854 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18569 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18550 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20384 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42080 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
87%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 14428 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 25393 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 16123 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 15889 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 12148 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 4048 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 7836 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 12200 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 33564 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Давид Арахамія
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 4048 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 2298 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 5116 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 8136 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 25255 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Опалення
Соціальна мережа

Ескалація конфлікту: у Чаді внаслідок атаки безпілотника з боку Судану загинули двоє військових

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Двоє солдатів Чаду загинули та один отримав поранення під час удару дрона по військовому табору в прикордонному місті Тіне. Розвідка Чаду припускає, що безпілотник прилетів із Судану, де триває війна.

Ескалація конфлікту: у Чаді внаслідок атаки безпілотника з боку Судану загинули двоє військових

Двоє чадських солдатів загинули та ще один отримав важкі поранення під час удару дрона по військовому табору в прикордонному місті Тіне, що спровокувало загрозу військової ескалації між країнами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Атака відбулася у п'ятницю на світанку в департаменті Тіне, який межує із охопленим війною Суданом. Префект департаменту Хаміт Хассан підтвердив факт загибелі військовослужбовців, проте не зміг уточнити приналежність апарату. За даними розвідки Чаду, безпілотник прилетів із території Судану, де триває протистояння між регулярною армією та Силами швидкої підтримки.

Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН19.12.25, 20:41 • 3939 переглядiв

Ми все ще підтверджуємо походження цього безпілотника. Якщо це суданський військовий безпілотник, ми скористаємося своїм правом на заходи помсти 

– заявив Reuters офіцер військової розвідки Чаду на умовах анонімності.

Наразі авіабаза у східному місті Абеше переведена у стан підвищеної готовності, а до Тіне прибуло наземне підкріплення.

Гуманітарна криза в зоні конфлікту

Прикордонне місто Тіне є ключовим транзитним пунктом для біженців, що тікають від бойових дій у Судані. За даними Міжнародного комітету порятунку, війна в Судані вже змусила понад 12 мільйонів людей залишити свої домівки. Брак ресурсів для забезпечення переселенців водою та житлом уповільнює їх переміщення вглиб Чаду, що змушує тисячі людей залишатися в небезпечній близькості до лінії кордону.

Суданська армія та представники RSF наразі не прокоментували інцидент. Влада Чаду продовжує ідентифікацію уламків БпЛА для встановлення відповідальної сторони.

ООН звинувачує суданських бойовиків у вбивстві понад 1000 цивільних у Дарфурі18.12.25, 18:14 • 3545 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Чад
Судан