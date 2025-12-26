Ескалація конфлікту: у Чаді внаслідок атаки безпілотника з боку Судану загинули двоє військових
Двоє солдатів Чаду загинули та один отримав поранення під час удару дрона по військовому табору в прикордонному місті Тіне. Розвідка Чаду припускає, що безпілотник прилетів із Судану, де триває війна.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Атака відбулася у п'ятницю на світанку в департаменті Тіне, який межує із охопленим війною Суданом. Префект департаменту Хаміт Хассан підтвердив факт загибелі військовослужбовців, проте не зміг уточнити приналежність апарату. За даними розвідки Чаду, безпілотник прилетів із території Судану, де триває протистояння між регулярною армією та Силами швидкої підтримки.
Ми все ще підтверджуємо походження цього безпілотника. Якщо це суданський військовий безпілотник, ми скористаємося своїм правом на заходи помсти
Наразі авіабаза у східному місті Абеше переведена у стан підвищеної готовності, а до Тіне прибуло наземне підкріплення.
Гуманітарна криза в зоні конфлікту
Прикордонне місто Тіне є ключовим транзитним пунктом для біженців, що тікають від бойових дій у Судані. За даними Міжнародного комітету порятунку, війна в Судані вже змусила понад 12 мільйонів людей залишити свої домівки. Брак ресурсів для забезпечення переселенців водою та житлом уповільнює їх переміщення вглиб Чаду, що змушує тисячі людей залишатися в небезпечній близькості до лінії кордону.
Суданська армія та представники RSF наразі не прокоментували інцидент. Влада Чаду продовжує ідентифікацію уламків БпЛА для встановлення відповідальної сторони.
