Повернення "уряду надії" до Хартума: Судан відновлює цивільне управління після трьох років війни

Фото: Reuters

Військовий уряд Судану офіційно повернувся до столиці країни - Хартума. Протягом останніх трьох років державні структури базувалися у прибережному місті Порт-Судан на сході країни через запеклі бойові дії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Судану Каміль Ідріс у неділю оголосив про початок роботи "уряду надії" безпосередньо у столиці. Головним пріоритетом названо відновлення базових послуг для населення, яке перебуває у критичному стані. За словами Ідріса, першочергові зусилля будуть спрямовані на налагодження електро- та водопостачання, а також запуск установ охорони здоров'я та освіти.

Нагадаємо, армія Судану була витіснена зі столиці воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) на початку громадянської війни у 2023 році. Лише у березні 2025 року військовим вдалося здійснити стратегічний прорив та повернути контроль над містом.

Масштаби гуманітарної катастрофи

Хартум залишається в руїнах. За даними ООН, під час конфлікту з міста виїхали близько 5 мільйонів людей. Ті, хто залишився, пережили жорстоку окупацію RSF, що супроводжувалася масовим мародерством та захопленням житла цивільних. Станом на сьогодні основні міські служби ледь функціонують.

Каміль Ідріс проголосив 2026 рік "роком миру" для Судану. За час війни в країні загинуло щонайменше 150 000 людей, а близько 12 мільйонів стали біженцями. ООН класифікує ситуацію в Судані як найгіршу гуманітарну кризу у світі. Попри повернення уряду, ситуація залишається напруженою: обидві сторони конфлікту продовжують отримувати зброю від іноземних держав, а міжнародні мирні ініціативи поки не досягли сталого результату.

