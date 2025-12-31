$42.390.17
Гуманітарна місія ООН вперше відвідала захоплений Аль-Фашир у Судані: виявлено ознаки масових злочинів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Команда ООН здійснила візит до Аль-Фаширу в Судані після його захоплення, підтвердивши катастрофічну гуманітарну ситуацію та ознаки масових вбивств. У місті залишаються сотні людей без доступу до води, медикаментів та продовольства.

Гуманітарна місія ООН вперше відвідала захоплений Аль-Фашир у Судані: виявлено ознаки масових злочинів
Фото: AP

Команда ООН здійснила перший багатогодинний візит до столиці Північного Дарфуру – міста Аль-Фашир у Судані, після його захоплення воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) у жовтні 2025 року. Місія підтвердила катастрофічну гуманітарну ситуацію та наявність ознак масових вбивств цивільного населення. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Координаторка гуманітарних справ ООН у Судані Деніз Браун охарактеризувала візит як поїздку на "місце масштабного злочину". Раніше супутникові знімки фіксували масові поховання та спалення тіл загиблих, кількість яких може обчислюватися сотнями. 

ООН вимагає доступу до суданського Аль-Фаширу після повідомлень про масові злочини19.11.25, 16:42 • 3016 переглядiв

Під час огляду Саудівської лікарні, де, за свідченнями очевидців, бойовики вбили 460 пацієнтів, представники ООН помітили сліди ретельного прибирання будівлі. 

Це аж ніяк не означає, що цю історію стерто, бо люди, які втекли, втекли разом із цією історією 

– наголосила Браун.

Життя в умовах гуманітарного колапсу

У місті залишаються сотні людей, які живуть у покинутих будівлях та саморобних укриттях без доступу до чистої води, туалетів та медикаментів. Ситуація з продовольством критична: на місцевому ринку ціна одного кілограма рису сягає 100 доларів. Лише у вівторок у місті запрацювала перша благодійна кухня, відкрита місцевою гуманітарною ініціативою ERR.

За словами представників ООН, навколишні села виглядають повністю покинутими, проте існують дані, що частину населення продовжують утримувати в полоні, а багато поранених потребують негайної евакуації. Головним завданням поточної місії було визначення безпечних маршрутів для подальшого постачання допомоги та розгортання ширшої оцінки ситуації в регіоні.

Терор у Дарфурі: Суданські воєнізовані сили утримують полонених за викуп, свідки повідомляють про страти – Reuters03.12.25, 17:02 • 3217 переглядiв

Степан Гафтко

