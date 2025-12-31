$42.390.17
16:58 • 2004 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 5768 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 8506 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 12662 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 16948 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 17704 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16285 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15011 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13911 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15227 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гуманитарная миссия ООН впервые посетила захваченный Аль-Фашир в Судане: обнаружены признаки массовых преступлений

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Команда ООН совершила визит в Аль-Фашир в Судане после его захвата, подтвердив катастрофическую гуманитарную ситуацию и признаки массовых убийств. В городе остаются сотни людей без доступа к воде, медикаментам и продовольствию.

Гуманитарная миссия ООН впервые посетила захваченный Аль-Фашир в Судане: обнаружены признаки массовых преступлений
Фото: AP

Команда ООН совершила первый многочасовой визит в столицу Северного Дарфура – город Аль-Фашир в Судане, после его захвата военизированными Силами быстрого реагирования (RSF) в октябре 2025 года. Миссия подтвердила катастрофическую гуманитарную ситуацию и наличие признаков массовых убийств гражданского населения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Судане Дениз Браун охарактеризовала визит как поездку на «место масштабного преступления». Ранее спутниковые снимки фиксировали массовые захоронения и сожжение тел погибших, количество которых может исчисляться сотнями. 

ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях19.11.25, 16:42 • 3045 просмотров

Во время осмотра Саудовской больницы, где, по свидетельствам очевидцев, боевики убили 460 пациентов, представители ООН заметили следы тщательной уборки здания. 

Это отнюдь не означает, что эта история стерта, потому что люди, которые бежали, бежали вместе с этой историей 

– подчеркнула Браун.

Жизнь в условиях гуманитарного коллапса

В городе остаются сотни людей, которые живут в заброшенных зданиях и самодельных укрытиях без доступа к чистой воде, туалетам и медикаментам. Ситуация с продовольствием критическая: на местном рынке цена одного килограмма риса достигает 100 долларов. Только во вторник в городе заработала первая благотворительная кухня, открытая местной гуманитарной инициативой ERR.

По словам представителей ООН, окружающие деревни выглядят полностью заброшенными, однако существуют данные, что часть населения продолжают удерживать в плену, а многие раненые нуждаются в немедленной эвакуации. Главной задачей текущей миссии было определение безопасных маршрутов для дальнейшей поставки помощи и развертывание более широкой оценки ситуации в регионе.

Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters03.12.25, 17:02 • 3223 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дарфур
Судан