Гуманитарная миссия ООН впервые посетила захваченный Аль-Фашир в Судане: обнаружены признаки массовых преступлений

Команда ООН совершила первый многочасовой визит в столицу Северного Дарфура – город Аль-Фашир в Судане, после его захвата военизированными Силами быстрого реагирования (RSF) в октябре 2025 года. Миссия подтвердила катастрофическую гуманитарную ситуацию и наличие признаков массовых убийств гражданского населения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Судане Дениз Браун охарактеризовала визит как поездку на «место масштабного преступления». Ранее спутниковые снимки фиксировали массовые захоронения и сожжение тел погибших, количество которых может исчисляться сотнями.

ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях

Во время осмотра Саудовской больницы, где, по свидетельствам очевидцев, боевики убили 460 пациентов, представители ООН заметили следы тщательной уборки здания.

Это отнюдь не означает, что эта история стерта, потому что люди, которые бежали, бежали вместе с этой историей – подчеркнула Браун.

Жизнь в условиях гуманитарного коллапса

В городе остаются сотни людей, которые живут в заброшенных зданиях и самодельных укрытиях без доступа к чистой воде, туалетам и медикаментам. Ситуация с продовольствием критическая: на местном рынке цена одного килограмма риса достигает 100 долларов. Только во вторник в городе заработала первая благотворительная кухня, открытая местной гуманитарной инициативой ERR.

По словам представителей ООН, окружающие деревни выглядят полностью заброшенными, однако существуют данные, что часть населения продолжают удерживать в плену, а многие раненые нуждаются в немедленной эвакуации. Главной задачей текущей миссии было определение безопасных маршрутов для дальнейшей поставки помощи и развертывание более широкой оценки ситуации в регионе.

