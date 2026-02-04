Суданська армія прорвала багаторічну облогу Кадуглі та відкрила шлях для допомоги людям, що голодують

Фото: Reuters

Збройні сили Судану офіційно заявили про прорив тривалої облоги міста Кадуглі, що є адміністративним центром штату Південний Кордофан. Це стратегічне досягнення відбулося у вівторок, 3 лютого 2026 року, після серії запеклих боїв із воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) та союзними їм угрупованнями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прорив блокади, яка тривала понад два роки, дає надію на порятунок десяткам тисяч мешканців Кадуглі, де раніше міжнародні організації підтвердили катастрофічний рівень голоду. Відкриття траси Кадуглі – Даландж дозволяє відновити постачання продовольства та медикаментів до міста, де ринки були повністю паралізовані, а населення опинилося на межі виживання.

За Божою допомогою та керівництвом Суданські збройні сили та сили підтримки успішно відкрили дорогу Кадуглі – Даландж після героїчної битви – йдеться у заяві армійського командування.

На відео з місця подій видно, як місцеві жителі вітають військові колони, що заходять у місто.

Зміна динаміки на фронтах Кордофана

Військові аналітики вважають відновлення контролю над Кадуглі переломним моментом у війні, що триває з квітня 2023 року. Тиждень тому урядові війська аналогічно розблокували сусіднє місто Даландж, що свідчить про масштабний контрнаступ армії в регіоні Великого Кордофана. Представники RSF наразі не надали офіційних коментарів, хоча джерела в угрупованні підтвердили відступ своїх сил під натиском артилерії та авіації.

Ескалація бойових дій у цьому регіоні посилилася після закінчення сезону дощів, коли армія почала операцію з очищення стратегічних доріг від повстанських загонів.

Прорив облоги Кадуглі не лише полегшує гуманітарну ситуацію, а й зміцнює позиції регулярних військ на південному напрямку, створюючи плацдарм для подальшого просування на захід до Дарфуру.

