3 лютого, 22:15 • 7368 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 13167 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 15266 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 16995 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 18164 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14210 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 22770 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 31238 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17136 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24907 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Суданська армія прорвала багаторічну облогу Кадуглі та відкрила шлях для допомоги людям, що голодують

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Збройні сили Судану прорвали дворічну облогу міста Кадуглі 3 лютого 2026 року, що дозволило відновити постачання продовольства та медикаментів. Це стратегічне досягнення відбулося після боїв із Силами швидкої підтримки.

Суданська армія прорвала багаторічну облогу Кадуглі та відкрила шлях для допомоги людям, що голодують
Фото: Reuters

Збройні сили Судану офіційно заявили про прорив тривалої облоги міста Кадуглі, що є адміністративним центром штату Південний Кордофан. Це стратегічне досягнення відбулося у вівторок, 3 лютого 2026 року, після серії запеклих боїв із воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) та союзними їм угрупованнями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прорив блокади, яка тривала понад два роки, дає надію на порятунок десяткам тисяч мешканців Кадуглі, де раніше міжнародні організації підтвердили катастрофічний рівень голоду. Відкриття траси Кадуглі – Даландж дозволяє відновити постачання продовольства та медикаментів до міста, де ринки були повністю паралізовані, а населення опинилося на межі виживання.

За Божою допомогою та керівництвом Суданські збройні сили та сили підтримки успішно відкрили дорогу Кадуглі – Даландж після героїчної битви

– йдеться у заяві армійського командування.

На відео з місця подій видно, як місцеві жителі вітають військові колони, що заходять у місто.

Зміна динаміки на фронтах Кордофана

Військові аналітики вважають відновлення контролю над Кадуглі переломним моментом у війні, що триває з квітня 2023 року. Тиждень тому урядові війська аналогічно розблокували сусіднє місто Даландж, що свідчить про масштабний контрнаступ армії в регіоні Великого Кордофана. Представники RSF наразі не надали офіційних коментарів, хоча джерела в угрупованні підтвердили відступ своїх сил під натиском артилерії та авіації.

Повернення "уряду надії" до Хартума: Судан відновлює цивільне управління після трьох років війни12.01.26, 01:11 • 4931 перегляд

Ескалація бойових дій у цьому регіоні посилилася після закінчення сезону дощів, коли армія почала операцію з очищення стратегічних доріг від повстанських загонів.

Прорив облоги Кадуглі не лише полегшує гуманітарну ситуацію, а й зміцнює позиції регулярних військ на південному напрямку, створюючи плацдарм для подальшого просування на захід до Дарфуру.

Гуманітарна місія ООН вперше відвідала захоплений Аль-Фашир у Судані: виявлено ознаки масових злочинів31.12.25, 19:08 • 4303 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Дарфур