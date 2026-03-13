В Судане удар беспилотника по рынку унес жизни по меньшей мере четырех человек

В регионе Дарфур на западе Судана в результате удара беспилотника по рынку вблизи границы с Чадом погибли по меньшей мере четыре человека, еще более двух десятков получили ранения. Об этом сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ", передает AP, пишет УНН.

Детали

По ее данным, дрон попал в резервуары с горючим на приграничном рынке Адиконг в Западном Дарфуре, что вызвало мощные взрывы. В медицинской миссии организации отметили, что среди 23 раненых есть семеро детей и четыре женщины. В MSF возложили ответственность за атаку на суданскую армию.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что рост числа ударов беспилотников в стране приводит к все большим потерям среди гражданского населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что только с 4 марта в регионе Кордофан и штате Белый Нил в результате атак дронов погибли более 200 мирных жителей.

Судан находится в состоянии войны с апреля 2023 года после начала вооруженного противостояния между армией и военизированными Силами быстрой поддержки. По оценкам ООН, конфликт уже унес жизни более 40 тысяч человек и вызвал масштабный гуманитарный кризис.

