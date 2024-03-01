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Угорщина відмовилася виділяти 18 мільйонів доларів, призначених для озброєння України - очільник МЗС

Київ • УНН

 • 26532 перегляди

Угорщина відмовилася надати Україні 18 мільйонів доларів на озброєння. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, його країна виступає за мирні переговори з регулювання конфлікту в Україні.

Угорщина відмовилася виділяти 18 мільйонів доларів, призначених для озброєння України - очільник МЗС

Угорщина не надаватиме 18 млн доларів на зброю для України. Як передає УНН, про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції.

Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду

- зазначив він.

За його словами, в Будапешті відмовилися виділяти такі кошти, адже вони пішли би на оплату озброєнь, які відправили б в Україну. 

Сіярто додав, що влада Угорщини виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, тому цю гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді. 

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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