Угорщина відмовилася виділяти 18 мільйонів доларів, призначених для озброєння України - очільник МЗС
Київ • УНН
Угорщина відмовилася надати Україні 18 мільйонів доларів на озброєння. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, його країна виступає за мирні переговори з регулювання конфлікту в Україні.
Угорщина не надаватиме 18 млн доларів на зброю для України. Як передає УНН, про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції.
Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду
За його словами, в Будапешті відмовилися виділяти такі кошти, адже вони пішли би на оплату озброєнь, які відправили б в Україну.
Сіярто додав, що влада Угорщини виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, тому цю гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді.
Трамп планує зустрітися з прем'єром Угорщини Орбаном у Мар-а-Лаго 8 березня - Bloomberg29.02.24, 13:00 • 27469 переглядiв