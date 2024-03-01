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Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД

Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:34  •  8499 просмотра

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Венгрия отказалась предоставить Украине 18 миллионов долларов на вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по регулированию конфликта в Украине.

Венгрия не будет предоставлять 18 млн долларов на оружие для Украины. Как передает УНН, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.

Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада

- отметил он.

По его словам, в Будапеште отказались выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили бы в Украину. 

Сийярто добавил, что власти Венгрии выступают за мирное решение конфликта в Украине, поэтому эти деньги направят на поддержание безопасности и стабильности в Чаде. 

Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg29 февраля 2024, 11:00 • 24254 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
peter-siiyartoПетер Сийярто
chadЧад
vengriyaВенгрия
budapeshtБудапешт
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