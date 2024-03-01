Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД
Киев • УНН
Венгрия отказалась предоставить Украине 18 миллионов долларов на вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по регулированию конфликта в Украине.
Венгрия не будет предоставлять 18 млн долларов на оружие для Украины. Как передает УНН, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.
Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада
По его словам, в Будапеште отказались выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили бы в Украину.
Сийярто добавил, что власти Венгрии выступают за мирное решение конфликта в Украине, поэтому эти деньги направят на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.
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Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД
Венгрия отказалась предоставить Украине 18 миллионов долларов на вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по регулированию конфликта в Украине.
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