Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД

Венгрия не будет предоставлять 18 млн долларов на оружие для Украины. Как передает УНН, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.

Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада - отметил он.

По его словам, в Будапеште отказались выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили бы в Украину.

Сийярто добавил, что власти Венгрии выступают за мирное решение конфликта в Украине, поэтому эти деньги направят на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.

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