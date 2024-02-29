Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе, и этот шаг, вероятно, усилит беспокойство среди союзников США относительно перспективы возвращения бывшего американского президента к власти, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что встреча состоится 8 марта, сообщил на условиях анонимности человек, знакомый с планами.

"Орбан, как и Трамп, поддерживает популистскую политику и занимает заметную позицию лидера возрождения крайне правых в Европе", - отмечает издание.

Посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Госдепартамент США не сразу ответили на запросы о комментариях в среду вечером. Ранее о встрече сообщила газета New York Times.

Встреча в Мар-а-Лаго, пишет издание, "показывает, как Трамп все больше влияет на вопросы внешней политики в ходе предвыборной кампании по мере того, как он приближается к выдвижению своей кандидатуры в президенты от республиканцев и к вероятному матчу-реваншу на выборах против президента Джо Байдена".

Дополнение

На прошлой неделе помощники Трампа рекламировали его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, недавно избранным популистом, который выступал на собрании CPAC в Мэриленде.