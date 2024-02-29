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Трамп планує зустрітися з прем'єром Угорщини Орбаном у Мар-а-Лаго 8 березня - Bloomberg

Київ • УНН

 • 27469 перегляди

Колишній президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном наступного тижня в Мар-а-Лаго.

Трамп планує зустрітися з прем'єром Угорщини Орбаном у Мар-а-Лаго 8 березня - Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді наступного тижня, і цей крок, ймовірно, посилить занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього американського президента до влади, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня, повідомила на умовах анонімності людина, знайома з планами.

"Орбан, як і Трамп, підтримує популістську політику і посідає помітну позицію лідера відродження крайніх правих у Європі", - зазначає видання.

Посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа та Держдепартамент США не одразу відповіли на запити щодо коментарів у середу ввечері. Раніше про зустріч повідомила газета New York Times.

Зустріч у Мар-а-Лаго, пише видання, "показує, як Трамп все більше впливає на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії у міру того, як він наближається до висування своєї кандидатури в президенти від республіканців і до ймовірного матчу-реваншу на виборах проти президента Джо Байдена".

Доповнення

Минулого тижня помічники Трампа рекламували його зустріч із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, нещодавно обраним популістом, який виступав на зборах CPAC у Меріленді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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