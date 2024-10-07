7 жовтня: Міжнародний день лікаря, Всесвітній день бавовни

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Київ • УНН

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На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому. У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.

Сьогодні, у перший понеділок жовтня, своє професійне свято у багатьох країнах світу відзначають лікарі, пише УНН.

На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому.

Найвідоміший лікар Давнього Єгипту Імхотеп мав прогресивні погляди, бо вважав людські хвороби не карою  богів, а природним явищем.

Лікарі в Давній Греції приділяли більше уваги причинно-наслідковому зв’язку, симптомам хвороб та різним методам лікування. Легендарний Гіппократ спершу займався математикою та ботанікою, а згодом захопився дослідженням людського тіла і зрештою заклав фундамент сучасної медицини.

У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.  Лікарі швидко просувалися в діагностиці та профілактиці хвороб, як і в розумінні того, що являють собою бактерії та віруси.

Також у перший понеділок жовтня своє професійне свято відзначають архітектор  всього світу.

Деякі вчені вважають, що планування простору та дизайн приміщень певним чином впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров’я мешканців будинку. Дослідження підтверджують, що робота у добре спланованому приміщенні приносить кращий результат, ніж у незручному офісі. Бетонні ландшафти та однотипні будинки, позбавлені найменшого натяку на уяву, викликають стрес.

Зважаючи на це, роль архітекторів у суспільстві важко переоцінити. У їх роботі наука поєднується з творчістю. Проєктування будинку вимагає врахування багатьох чинників, починаючи від соціологічних та закінчуючи психологічними.

Сьоме жовтня – це також День бавовни. Щоправда, не тієї "бавовни" яка періодичної трапляється для росіян у їхніх областях та на окупованих ними територіях, а бавовни як сировини.

Подія виникла у 2019 році за ініціативи чотирьох африканських країн-виробників бавовни: Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі. ЇЇ мета – показати, що бавовна це не просто сировина і товар, а ще й джерело засобів до існування для мільйонів людей по всьому світу. Адже саме виробництво бавовни є основою економік багатьох найменш розвинених країн.

Ще сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня за гідну працю.

Всесвітній день за гідну оплату праці став глобальною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та транснаціональних корпорацій, ігнорування ними прав найманих працівників під час фінансово-економічних криз.  

Термін "гідна праця" набув свого практичного змісту у 1999 році. Гідна праця – це дотримання визнаних в міжнародному середовищі норм і принципів у сфері праці, розширення масштабів соціального захисту для всіх працівників, посилення взаємодії державних органів, організацій роботодавців та працівників та соціального діалогу у розв’язанні основних соціально-економічних проблем.

Ще 7 жовтня - Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію – невралгію трійчастого нерву.

Трійчастий нерв виходить на поверхню поблизу скроні та розділюється на три гілки – очну, верхньощелепну та нижньощелепну.

Через те, що тригемінальна невралгія є рідкісним захворюванням, пацієнтам спершу досить часто ставлять неправильний діагноз. Найчастіше вона діагностується у жінок старше 50-ти років.

У 70% клінічних випадків діагностується правостороннє ураження, 29% припадає на лівосторонню локалізацію та ще 1% – на двосторонню невралгію

Невралгія трійчастого нерву є найбільш болючим станом у порівнянні з іншими видами болю.

Також сьогодні розпочинається тиждень поширення інформації про дислексію.

Цей розлад було вперше виявлено німецьким лікарем Освальдом Берханом в 1881 році. Берхан виявив існування розладу читання, вивчаючи випадок маленького хлопчика. У малюка були серйозні проблеми з навчанням правильного читання і письма, незважаючи на те, що він був в цілому кмітливим, інтелектуально і фізично розвиненим.

Дислексія має різні форми – хтось лише плутає букви у словах, а хтось взагалі не може сприймати написаний текст та писати сам. Близько половини всіх дислексиків – ліворукі.

За різними підрахунками, на той чи інший ступінь дислексії страждають 10% населення.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Сергія та Вакха.

Чоловіки служили у війську, і таємно сповідували християнство. Коли про це дізнався правитель, то сильно розлютився. Сергія та Вакха позбавили усіх почестей та відправили у заслання до Сирії.

Там їх схопили язичники. Вакх помер від катувань, а Сергію за деякий час відрубали голову.

Іменини сьогодні святкують Сергій, Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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