Сегодня, в первый понедельник октября, свой профессиональный праздник во многих странах мира отмечают врачи, пишет УНН.

По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад.

Самый известный врач Древнего Египта Имхотеп имел прогрессивные взгляды, потому что считал человеческие болезни не карой богов, а естественным явлением.

Врачи в Древней Греции уделяли больше внимания причинно-следственной связи, симптомам болезней и различным методам лечения. Легендарный Гиппократ сначала занимался математикой и ботаникой, а затем увлекся исследованием человеческого тела и в конечном итоге заложил фундамент современной медицины.

В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений. Врачи быстро продвигались в диагностике и профилактике болезней, как и в понимании того, что представляют собой бактерии и вирусы.

Также в первый понедельник октября свой профессиональный праздник отмечают архитектор всего мира.

Некоторые ученые считают, что планирование пространства и дизайн помещений определенным образом влияет на настроение, производительность и даже здоровье жителей дома. Исследования подтверждают, что работа в хорошо спланированном помещении приносит лучший результат, чем в неудобном офисе. Бетонные ландшафты и однотипные дома, лишенные малейшего намека на воображение, вызывают стресс.

Ввиду этого, роль архитекторов в обществе трудно переоценить. В их работе наука сочетается с творчеством. Проектирование дома требует учета многих факторов, начиная от социологических и заканчивая психологическими.

Седьмое октября - это также День хлопка. Правда, не того «хлопка», который периодической случается для россиян в их областях и на оккупированных ими территориях, а хлопка как сырья.

Событие возникло в 2019 году по инициативе четырех африканских стран-производителей хлопка: Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали. Его цель - показать, что хлопок это не просто сырье и товар, а еще и источник средств к существованию для миллионов людей по всему миру. Ведь именно производство хлопка является основой экономик многих наименее развитых стран.

Еще сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня за достойный труд.

Всемирный день за достойную оплату труда стал глобальным ответом профсоюзов на антисоциальные действия правительств и транснациональных корпораций, игнорирование ими прав наемных работников во время финансово-экономических кризисов.

Термин «достойный труд» приобрел свое практическое содержание в 1999 году. Достойный труд - это соблюдение признанных в международной среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия государственных органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-экономических проблем.

Еще 7 октября-Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии - невралгии тройничного нерва.

Тройничный нерв выходит на поверхность возле виска и разделяется на три ветви – глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную.

Из-за того, что тригеминальная невралгия является редким заболеванием, пациентам сначала довольно часто ставят неправильный диагноз. Чаще всего она диагностируется у женщин старше 50-ти лет.

В 70% клинических случаев диагностируется правостороннее поражение, 29% приходится на левостороннюю локализацию и еще 1% - на двустороннюю невралгию

Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли.

Также сегодня начинается неделя распространения информации о дислексии.

Это расстройство было впервые выявлено немецким врачом Освальдом Берханом в 1881 году. Берхан обнаружил существование расстройства чтения, изучая случай маленького мальчика. У малыша были серьезные проблемы с обучением правильному чтению и письму, несмотря на то, что он был в целом сообразительным, интеллектуально и физически развитым.

Дислексия имеет разные формы - кто-то только путает буквы в словах, а кто-то вообще не может воспринимать написанный текст и писать сам. Около половины всех дислексиков - леворукие.

По разным подсчетам, на ту или иную степень дислексии страдают 10% населения.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Сергия и Вакха.

Мужчины служили в войске, и тайно исповедовали христианство. Когда об этом узнал правитель, то сильно разозлился. Сергея и Вакха лишили всех почестей и отправили в ссылку в Сирию.

Там их схватили язычники. Вакх умер от пыток, а Сергею через некоторое время отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Сергей, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея.