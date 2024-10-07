7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

ukenru
Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  41100 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  153608 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  173088 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  173589 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  168509 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  126216 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  109437 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125201 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124121 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124320 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

  •  57320 просмотра
В правящей партии Грузии заявили, что посол ЕС намеренно «вмешивается в предвыборную кампанию»

В правящей партии Грузии заявили, что посол ЕС намеренно «вмешивается в предвыборную кампанию»

  •  49897 просмотра
В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

  •  42399 просмотра
Украина выразила поддержку Израилю накануне годовщины вторжения боевиков группировки "ХАМАС"

Украина выразила поддержку Израилю накануне годовщины вторжения боевиков группировки "ХАМАС"

  •  42965 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  24035 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  140217 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  155724 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  166892 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  162029 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  169544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  24035 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  75515 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  69364 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  101569 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  100563 просмотра
Актуальное
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 03:09  •  21638 просмотра

Read in English

По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад. В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений.

Сегодня, в первый понедельник октября, свой профессиональный праздник во многих странах мира отмечают врачи, пишет УНН.

По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад.

Самый известный врач Древнего Египта Имхотеп имел прогрессивные взгляды, потому что считал человеческие болезни не карой  богов, а естественным явлением.

Врачи в Древней Греции уделяли больше внимания причинно-следственной связи, симптомам болезней и различным методам лечения. Легендарный Гиппократ сначала занимался математикой и ботаникой, а затем увлекся исследованием человеческого тела и в конечном итоге заложил фундамент современной медицины.

В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений.  Врачи быстро продвигались в диагностике и профилактике болезней, как и в понимании того, что представляют собой бактерии и вирусы.

Также в первый понедельник октября свой профессиональный праздник отмечают архитектор  всего мира.

Некоторые ученые считают, что планирование пространства и дизайн помещений определенным образом влияет на настроение, производительность и даже здоровье жителей дома. Исследования подтверждают, что работа в хорошо спланированном помещении приносит лучший результат, чем в неудобном офисе. Бетонные ландшафты и однотипные дома, лишенные малейшего намека на воображение, вызывают стресс.

Ввиду этого, роль архитекторов в обществе трудно переоценить. В их работе наука сочетается с творчеством. Проектирование дома требует учета многих факторов, начиная от социологических и заканчивая психологическими.

Седьмое октября - это также День хлопка. Правда, не того «хлопка», который периодической случается для россиян в их областях и на оккупированных ими территориях, а хлопка как сырья.

Событие возникло в 2019 году по инициативе четырех африканских стран-производителей хлопка: Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали. Его цель - показать, что хлопок это не просто сырье и товар, а еще и источник средств к существованию для миллионов людей по всему миру. Ведь именно производство хлопка является основой экономик многих наименее развитых стран.

Еще сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня за достойный труд.

Всемирный день за достойную оплату труда стал глобальным ответом профсоюзов на антисоциальные действия правительств и транснациональных корпораций, игнорирование ими прав наемных работников во время финансово-экономических кризисов.  

Термин «достойный труд» приобрел свое практическое содержание в 1999 году. Достойный труд - это соблюдение признанных в международной среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия государственных органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-экономических проблем.

Еще 7 октября-Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии - невралгии тройничного нерва.

Тройничный нерв выходит на поверхность возле виска и разделяется на три ветви – глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную.

Из-за того, что тригеминальная невралгия является редким заболеванием, пациентам сначала довольно часто ставят неправильный диагноз. Чаще всего она диагностируется у женщин старше 50-ти лет.

В 70% клинических случаев диагностируется правостороннее поражение, 29% приходится на левостороннюю локализацию и еще 1% - на двустороннюю невралгию

Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли.

Также сегодня начинается неделя распространения информации о дислексии.

Это расстройство было впервые выявлено немецким врачом Освальдом Берханом в 1881 году. Берхан обнаружил существование расстройства чтения, изучая случай маленького мальчика. У малыша были серьезные проблемы с обучением правильному чтению и письму, несмотря на то, что он был в целом сообразительным, интеллектуально и физически развитым.

Дислексия имеет разные формы - кто-то только путает буквы в словах, а кто-то вообще не может воспринимать написанный текст и писать сам. Около половины всех дислексиков - леворукие.

По разным подсчетам, на ту или иную степень дислексии страдают 10% населения.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Сергия и Вакха.

Мужчины служили в войске, и тайно исповедовали христианство. Когда об этом узнал правитель, то сильно разозлился. Сергея и Вакха лишили всех почестей и отправили в ссылку в Сирию.

Там их схватили язычники. Вакх умер от пыток, а Сергею через некоторое время отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Сергей, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
chadЧад
maliМали
siriyaСирия